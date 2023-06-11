【市區重建】市建局擬油旺引入微型公園系統　近山東街6公園作試點

▲ 豉油街休憩處（曾耀輝攝）

市建局擬於油旺地區引入「微型公園系統」設計，即將現時多個小公園一併規劃並活化，重新分配各公園的功能。市建局行政總監韋志成在網誌透露，擬在山東街周邊6個現有公園試行新設計，料明年上半年動工活化，4年內陸續完成活化。

▲ （市建局圖片）

現時旺角區有大約20個小型休憩空間，由於它們分布零散且部份位置隱蔽，部份公園使用率較低。市建局行政總監韋志成在網誌透露，市建局選出山東街周邊6個公園作為試點，以「微型公園系統」概念一併將這6個公園活化，料明年上半年展開活化，4年內分階段完成。

所謂「微型公園系統」，即透過翻新和活化區內多個公園，將它們聯繫成一個整體。各個公園會採用統一的設計主題、顏色等，並有各自的「職能」，讓公園與公園之間可以互相補足和協調。

市建局團隊建議按照現有公園的位置、面積、設施、市民使用習慣等，重整該6個公園的設計和功能，分為玩樂、休憩及社交3大主要功能。

舉例而言，廣東道／奶路臣街休憩處，以及新填地街／奶路臣街休憩處面積相對較細，活化後將以休憩及社交為主要功能，供市民在公園休息或與朋友聊天。

面積較大的地士道街休憩公園，現時已設有羽毛球場，在活化後除了保留羽毛球場的用途外，亦會增添玩樂元素，在設計上兼容舉辦其他不同類型的「城市運動」。

韋志成又指，目前部分公園設施已經老化，不足以滿足市民的需求，活化工程將翻新現時公園已殘舊或老化的設施，以及增設現代化設備，如洗手間、飲水機等，方便市民使用。團隊亦會與政府部門商討美化連接6個公園的行人街道，包括重鋪路面地磚、增設指示路標、街燈和欄杆裝飾等，以提升地區環境和加強公園間的連接性，提升整體效果。

市建局在活化旺角「微型」公園時，亦會將創新科技元素，加進部分康樂及健體設施。

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記者：陳梓蔚