【校園襲擊】英國16歲少年涉用錘仔襲擊3師生　1受害者疑為香港男童腦部重創昏迷

▲ 英國寄宿學校Blundell's School，近日發生襲擊事件，其中一名受害人疑為香港男童。

英國一所寄宿學校出現校園襲擊事件，涉案為當地一名16歲男學生，他因涉嫌3項故意造成嚴重身體傷害的罪名而被捕。受害者包括2名學生及1名老師，網傳當中1名受害者疑為香港男童，有消息傳英國5大腦科醫生為其做手術，現仍昏迷未醒，家長求集氣。

據英國《衛報》及《BBC》報道，位於英國西南部Tiverton的近郊，擁有超過四百年歷史的日校兼寄宿學校Blundell's School，上周五（9日）早上發生襲擊事件，一名來自該鎮的16歲男孩因涉嫌三項故意造成嚴重身體傷害的罪名而被捕。

16歲學生襲擊3師生被捕

2名男孩和1名教師遭到襲擊，1名男孩情況危急，另1名男孩情況穩定，而男老師在接受重傷治療後已出院。當地警方已拘捕涉案16歲男學生，警務指揮官Supt Antony Hart提及在現場發現了一些武器，但調查這些武器是如何涉及案件中，現獲專家協助評估。

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警方未有直接指出是甚麼武器，但有家長提及當時有一個男生走進宿舍，用錘子襲擊了2名學生，然後住在另一房間1位老師同被襲擊，不知道施襲男生的動機。

西南救護車NHS信託基金會發言人指出，發生校園襲擊事件後，派出了3輛陸地救護車、1輛空中救護車、1輛快速反應車輛和危險區域反應小組，將受害3人第一時間送往醫院。犯罪專員表示事件發生在學校環境中令人震驚。

另一方面，英國廣播公司BBC收到似是學生家長信件，提及校方有意低調處理事件，敦促父母不要參與猜測或在社交媒體上發帖。

受害者疑為香港男童腦部重創

今日（11日），在香港的網上群組，有疑似當中1名受害者家長發帖，提及兒子是受害者，兒子是香港人，他獲英國5大腦科專科醫生之一做手術，但仍然昏迷未醒，家長希望大家可以集氣讓囝囝盡快蘇醒。

該家長發帖提及這是非常不幸的事件，而最令他難過是學校想隱瞞此事，指出校方不收取今年的學費，有感是以不收學費，令一眾學生家長不再討論，慨嘆不知如何處理，現階段已找了律師，擔心兒子腦部重創，後遺症嚴重，想獲應得的追討及索償。

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責任編輯︰王明芳