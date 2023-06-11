【尋龍記】觸摸恐龍蛋、餵恐龍BB　青小校長騎暴龍登場引導學生探索生命意義

▲ 中華基督教青年會小學校長程志祥更親身「騎暴龍」登場，令學生感興奮。（受訪者提供）

中華基督教青年會小學最近引入恐龍主題的學習活動，安排學生跟「恐龍家族」全接觸，認識小恐龍誕生及成長過程，包括親身為模擬恐龍胚胎蛋「聽心跳」，以及餵哺小恐龍等，從中探索生命意義，學校更有計劃將活動引入生命教育課程，盼引起學生興趣，繼而培育探究知識精神。

學校於上周四（8日）舉辦活動，包括該校初小學生，以及3間幼稚園共150名學生及家長參加，透過主題式學習（Project Based Learning)活動，融合恐龍主題、生命教育及STEAM等元素，讓學生從中學習情緒探索、德育、團體協作、自我意識、關係及生命意義等，讓學生尋找及探索自己的生命意義和價值。

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當日學生先利用類似醫生用的聽診器，去聽模擬恐龍胚胎心跳，見證恐龍BB破蛋而出，以及餵哺小恐龍；再由導師協助小恐龍們尋找走失了的恐龍媽媽，歷經解難及團體協作，讓他們一家團聚，並跟逾6米長的三角龍及小恐龍互動，親嘗餵飼及跟恐龍家族玩「麻鷹捉雞仔」，最後進行小組分享及撰寫活動紀錄。

活動前，學校亦有鼓勵學生借閱恐龍相關圖書，以及在視藝科課堂自製恐龍頭飾，在活動當日佩戴，並邀請學生身穿配合活動主題的便服回校。直到活動當日，中華基督教青年會小學校長程志祥更親身「騎暴龍」登場，講解相關恐龍知識，在場學生反應相當興奮。

程志祥透過上月「課外活動節」引入校外機構提供的「尋龍記」活動，將原本分為6堂課及一日營的活動濃縮而成，期望讓小朋友發現生命奇妙、學習照顧小生命的責任，引述參加幼稚園形容學生非常投入。校方更有意將活動滲入生命教育課課程，希望引起學生興趣，再培養探究知識的精神。

▲ 中華基督教青年會小學校長程志祥更親身「騎暴龍」登場。（受訪者提供）

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責任編輯：馮琪雅