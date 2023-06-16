【聲夢傳奇2】劉芷君「跑出」推首支個人單曲　Aster勤練習：不想被稱為花瓶

▲ 劉芷君（Aster）早前接受TOPick專訪。

「I know But I know 白日夢也好......」《聲夢傳奇2》學員劉芷君（Aster）推出首支個人派台歌《浪漫候群症》，年紀輕輕的Aster告別體操選手生涯，踏上演藝跑道，似乎註定與舞台結下不解的緣份！

Aster接受TOPick專訪，分享新歌與成長點滴，她不諱言：「我不是十分『女仔』，在學校裡不是特別受歡迎。」

▲ 《浪漫候群症》（MV截圖）

Aster推出首支個人單曲

Aster的新歌《浪漫候群症》是講述喜歡上一個人後的感覺，是甜蜜的R&B歌曲，她形容是：「羅羅攣，唔知想點」。

由得到Demo至拍攝MV只是兩個月的時間，作為樂壇新丁，當Aster得知將迎來首支個人單曲，她直認如闖情關般「小鹿亂撞」，她回想：「會在想歌曲是甚麼風格、內容，會感到很好奇、興奮。」

年僅15歲的Aster坦言擔心未可駕馭戀愛主題的歌曲，她稱：「我很少唱sweet的歌曲，也有幻想自己愛上一個人後的情況，負責編監的Jacky哥哥就會教我幻想吃雪糕時的感受。 」

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少女心事

在讀書時期的年青男女，少不了會經歷過「暗戀」、「被暗戀」，Aster笑言曾與男生互相暗戀，但未有發展。

Aster外表甜美、皮膚白滑，兼且有一把長黑髮，是典型的美女形象，似乎在學校、朋友間會大受歡迎，就此，Aster說：「我不是十分『女仔』，在學校裡不是特別受歡迎。」她慶幸身邊的同學對自己的新作送上好評，大讚歌曲的風格。

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幸運的Aster

《聲夢JUNIOR》、《聲夢傳奇2》過後，Aster成功「跑出」，成為同屆當中首位推出派台單曲的學員。Aster認同自己是幸運，並感謝一直以來得到的機會。

Aster曾為女子組合XiX的隊長，談及組合的人數變動，她作出澄清：「我不是離開組合，是大家各有決定，我就是決定留在公司發展，父母也認為這是最好的決定。」

揚言對跳唱較有信心的Aster，她對過往比賽曲目中的難忘之選是《那些年》、《超能力》。

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與菊梓喬「撞樣」？

Aster與菊梓喬（Hana）被網民稱為「大小Hana」，指二人的樣貌有幾分相似，她興奮地說：「Hana姐姐是非常靚，可與她的外貌相似是一件好事，但我也希望擁有自己的風格，讓人知道我是Aster，而不是Hana 2.0。」

提起前輩，Aster就欣賞對方唱歌很有感情、舞台演出穩定。

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獲父母全力支持

在訪問當日，Aster的父母也到現場陪伴，幫忙為愛女打點事宜，十分貼心。

Aster語帶感激地說：「父母經常也很支持我，爸爸又會負責接送，公司也很遷就我的上學時間。」

她回想在退出藝術體操港隊時出現「選擇困難症」，「我最終選擇了唱歌、跳舞，畢竟運動員的生涯是比較短。選擇退役是可惜，但過往所學習得到的對我現時也有幫助，如：練氣、掌握拍子。」

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不想被稱「花瓶」

正所謂「台上一分鐘，台下十年功」，作為樂壇新力軍的Aster，深明建立穩固根基的重要性，不時把「練好唱歌跳舞」、「練多啲氣」掛在嘴邊。同時，她認為粉絲的支持令她更有動力去做好每一件事。

「花瓶」、「顏值擔當」是部份人對Aster的形容，她不甘自己的努力被忽視，「我是瘋狂地練習唱歌、跳舞，也不想被別人稱為花瓶，而且我不是真的很美。」

記者：陳淑霖

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