【聲夢傳奇2】劉芷君「跑出」推首支個人單曲　Aster勤練習：不想被稱為花瓶

▲ 劉芷君(Aster)早前接受TOPick專訪。

「I know But I know 白日夢也好......」《聲夢傳奇2》學員劉芷君(Aster)推出首支個人派台歌《浪漫候群症》,年紀輕輕的Aster告別體操選手生涯,踏上演藝跑道,似乎註定與舞台結下不解的緣份!

Aster接受TOPick專訪,分享新歌與成長點滴,她不諱言:「我不是十分『女仔』,在學校裡不是特別受歡迎。」

▲ 《浪漫候群症》(MV截圖)

Aster推出首支個人單曲

Aster的新歌《浪漫候群症》是講述喜歡上一個人後的感覺,是甜蜜的R&B歌曲,她形容是:「羅羅攣,唔知想點」。

由得到Demo至拍攝MV只是兩個月的時間,作為樂壇新丁,當Aster得知將迎來首支個人單曲,她直認如闖情關般「小鹿亂撞」,她回想:「會在想歌曲是甚麼風格、內容,會感到很好奇、興奮。」

年僅15歲的Aster坦言擔心未可駕馭戀愛主題的歌曲,她稱:「我很少唱sweet的歌曲,也有幻想自己愛上一個人後的情況,負責編監的Jacky哥哥就會教我幻想吃雪糕時的感受。 」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

少女心事

在讀書時期的年青男女,少不了會經歷過「暗戀」、「被暗戀」,Aster笑言曾與男生互相暗戀,但未有發展。

Aster外表甜美、皮膚白滑,兼且有一把長黑髮,是典型的美女形象,似乎在學校、朋友間會大受歡迎,就此,Aster說:「我不是十分『女仔』,在學校裡不是特別受歡迎。」她慶幸身邊的同學對自己的新作送上好評,大讚歌曲的風格。

幸運的Aster

《聲夢JUNIOR》、《聲夢傳奇2》過後,Aster成功「跑出」,成為同屆當中首位推出派台單曲的學員。Aster認同自己是幸運,並感謝一直以來得到的機會。

Aster曾為女子組合XiX的隊長,談及組合的人數變動,她作出澄清:「我不是離開組合,是大家各有決定,我就是決定留在公司發展,父母也認為這是最好的決定。」

揚言對跳唱較有信心的Aster,她對過往比賽曲目中的難忘之選是《那些年》、《超能力》。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

與菊梓喬「撞樣」?

Aster與菊梓喬(Hana)被網民稱為「大小Hana」,指二人的樣貌有幾分相似,她興奮地說:「Hana姐姐是非常靚,可與她的外貌相似是一件好事,但我也希望擁有自己的風格,讓人知道我是Aster,而不是Hana 2.0。」

提起前輩,Aster就欣賞對方唱歌很有感情、舞台演出穩定。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

獲父母全力支持

在訪問當日,Aster的父母也到現場陪伴,幫忙為愛女打點事宜,十分貼心。

Aster語帶感激地說:「父母經常也很支持我,爸爸又會負責接送,公司也很遷就我的上學時間。」

她回想在退出藝術體操港隊時出現「選擇困難症」,「我最終選擇了唱歌、跳舞,畢竟運動員的生涯是比較短。選擇退役是可惜,但過往所學習得到的對我現時也有幫助,如:練氣、掌握拍子。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

不想被稱「花瓶」

正所謂「台上一分鐘,台下十年功」,作為樂壇新力軍的Aster,深明建立穩固根基的重要性,不時把「練好唱歌跳舞」、「練多啲氣」掛在嘴邊。同時,她認為粉絲的支持令她更有動力去做好每一件事。

「花瓶」、「顏值擔當」是部份人對Aster的形容,她不甘自己的努力被忽視,「我是瘋狂地練習唱歌、跳舞,也不想被別人稱為花瓶,而且我不是真的很美。」

記者:陳淑霖

