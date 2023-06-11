共創明「Teen」友師參觀政務司官邸　陳國基以兒時住板間房經歷勉勵

▲ 數十名「共創明『Teen』計劃」的學員和友師，今日到陳國基的官邸參觀。(陳國基fb圖片)

特首的官邸禮賓府就時常會開放予公眾參觀，究竟因何事，今日會有一大班中學生到政務司司長陳國基的官邸參觀呢？陳國基更大爆自己小時候住板間房，當時也沒有想到，自己今天會做到政務司司長。

原來，是一班「共創明『Teen』計劃」的學員和友師，到陳國基的官邸參觀。陳國基今日在社交媒體話，上月初由於天文台發出紅雨警告，數十名「共創明『Teen』計劃」的學員和友師，未能如期到其官邸參觀，他今天下午特意在官邸為學員和友師補辦一場。他稱，幸好今日天公造美，大家可以在官邸花園高角度飽覽到維港美景，盡興而歸。

陳國基話，學員在交流環節非常積極，令他感到非常欣慰。陳國基也豪不吝嗇地分享，向學員分享自己小時候住板間房的經驗，坦言「當時我也沒有想到自己今天會做到政務司司長。」陳國基鼓勵學員，「不要被負面思想影響，只要做好準備、努力付出、主動爭取，一定會有向上流動的機會。」

他又透露，會汲取「共創明『Teen』計劃」第一期的經驗，更好地設計和優化第二期的各項細節，繼續扶持基層青年成長成才，成為香港未來的生力軍。

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