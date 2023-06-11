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【香港小姐2023】瑜伽老師KOL派大量大膽福利照　Venus未入圍已被揭黑歷史【多圖】

娛樂 18:58 2023/06/11

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熱門 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

由TVB舉辦的《2023香港小姐競選》第一輪面試在昨日（6月10日）於將軍澳電視城舉行，並即引起網上討論。今屆面試港姐人士當中不乏已有一班擁躉的KOL，其中包括瑜伽老師KOL Venus。

昨天一眾佳麗當中，來自中央戲劇學院的「翻版范冰冰」黃敏慈（Noel）成焦點住麗之一，其實入TVB電視城時，在她身邊的KOL Venus也受注意，可是未正式入圍已被大爆黑歷史。

【香港小姐2023】「嫩版麥明詩」Surine被揭愛收兵夜蒲　公屋娘娘忽然富貴收名牌【多圖】

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佳麗被揭黑歷史

現年25歲的Venus自稱在澳洲讀大學，她的IG已有約8萬個粉絲，算是不錯，而她也深明「流量密碼」，在IG有不少頗大膽的福利圖益粉絲。

從其發布相片所見，其生活頗富貴，不時周遊列國去旅行外，更出入高級馬場這高級場所。

但同時間，網上討論區及網上節目卻已有Venus的黑歷史流出，不過都是未能提出實際證據的指控，未知所言之真偽，可是這些負面新聞不知會否影響她的入圍機會？

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撰文 : TOPick柴犬出動

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