【海外護士修例】前護管局主席：憂海外護士修例改由僱主評核涉利益問題   倡改革考試制度保留筆試

▲ 前護士管理局主席汪國成接受TOPick訪問。(曾耀輝攝)

醫務衞生局計劃於今年年中，向立法會提交《護士註冊條例》修例方案，當中建議增設特別註冊途徑，容許非本地培訓護士只需要於機構受僱滿一定年期，並獲僱主滿意表現，可以免試註冊及登記。

修例變相有機會繞過目前護士管理局的評核，醫衞局長盧寵茂早前強調，會就草案諮詢業界。護士管理局前主席汪國成接受本報專訪，他憂慮如單靠僱主作評核，可能出現利益問題，認為應保留護管局評核的角色，並改革考試制度提升合格率，但認為需保留筆試。

▲ (曾耀輝攝)

憂僱主評核出現利益問題 護管局仍應有註冊決定權

公立醫院護士流失率達10.7%，是眾醫療職系中最高。為解決「人手荒」問題，醫衛局數月前向立法會提交文件，其中特別註冊護士途徑上，若在本港指明機構全職受僱滿一定年期，並獲僱主確認表現滿意，將獲在港正式註冊資格，預料草案於今年提交予立法會。

修例的其中一個特點，是仿效海外醫生引入護士「免試」途徑，當局擬將海外護士的評核，改由工作的僱主把關。護管局前主席汪國成向本報表示，如由僱主決定海外護士的評核，憂會出現利益問題，例如當僱主人手不足時，為了確保有足夠人手，或令護士評核的要求降低。汪國成認為，護管局仍應有海外護士註冊決定權，以確保評核機制公平、公正、公開。

▲ (曾耀輝攝)

海外護士人數低因適應問題

當局提出修例的其中一個原因，是因為目前海外護士的合格率低。目前護士管理局每年分別為海外登記及註冊護士，提供一至兩次執業試，考生需要「過兩關」於筆試及實習試中合格，才可獲護士資格。據護管局數字顯示，非本地培訓護士人數在由 2018 至 2022 年維持於低水平，每年只有2至25名不等。

海外護士人數甚少，汪國成坦承合格率低長久未解決，是「我地(業界)嘅問題」。他認為，海外護士對本港情況不熟悉，是導致不合格的主因。他指，內地及美國考試均以選擇題為主，不過本港則額外要求需要以文字題作答。另外，本港及內地護士使用工具亦有不同，或令護士難以適應。考試「一試定生死」，令不少海外護士倍感壓力。

考試倡採混合模式具靈活性 不應癈除筆試

海外國家護士考核各有不同，其中英國、美國等地要求海外護士考資格試，澳洲則沒有此限。汪國成表示，外國近年興起護士國際考試，亦有環節讓考官觀察護士照顧病人的過程，認為本港的評核方式應更具靈活性，包括可採取筆試、實習試及平常分的混合模式，認為護管局有能力訂立標準。

他認為，本港護士待遇仍較外地為高，不擔心本港難以「搶人才」，而多元化國藉的團隊，反而有助醫療團隊進步。他亦指，於醫療改革及變遷下，部分工序已不需護士實行，認為要減低護士工作量，護士與其他醫護職系的分工 應獲更清晰的𨤳定。

▲ (曾耀輝攝）

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記者：陳展棋