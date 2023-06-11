  • 29°C
香港時間 : 2023611日 (週日) 19:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恐怖邪教】35歲女四肢瘀傷離奇死亡　疑遭邪教驅魔虐殺警拘2室友

健康 18:58 2023/06/11

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

30歲女四肢瘀傷離奇死亡，疑遭邪教驅魔虐殺警拘2室友。（iStock圖片，非當事人）

台灣台中市一名35歲游姓女子5日被發現陳屍家中，全身多處瘀傷，身旁有拍痧板，屋內放置了宗教書籍，警方認為死因有可疑，懷疑與4年前一宗邪教毆打信徒致死案有關，拘提死者的兩名女室友調查。

最新影片：

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】港產陀飛輪大王冀女兒繼承鐘錶工匠精神　讀最貴私校學好普通話

根據台灣傳媒報道，游女與兩名女室友均為「中華白陽四貴靈寶聖道會」信徒，台中警方於5日接報，稱游女陳屍家中，身上沒有明顯致死外傷，但四肢有大面積瘀傷，身旁有拍痧板。

根據兩名室友的說詞，5日凌晨，游女感到身體不適，請她們用拍痧板拍打散熱，之後各自回房間休息。上午，兩人叫游女吃早餐，但未獲回應，直至中午再叫游女，仍未得到應答，遂請鎖匠開門，發現游女倒臥在床上，於是立即報警。

警方其後展開調查，發現單位內有宗教書籍、勸世字畫、「好家風」宗教團體聯誼活動等物品，加上單位樓上為「中華白陽四貴靈寶聖道會」道場，懷疑與4年前一宗邪教毒打信徒案有關。

由於兩名室友說詞矛盾，避重就輕，加上檢方解剖屍體認為有可疑，警方拘提兩名室友，其後依殺人、傷害致死等罪嫌移送台中地檢署偵辦，釐清案情。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰羅嘉欣

相關文章

【恐怖邪教】邪教教主稱禁食上天堂　空姐變賣身家拋夫帶9歲兒絕食身亡
16:25 2023/04/27
【恐怖邪教】邪教教主稱禁食上天堂　空姐變賣身家拋夫帶9歲兒絕食身亡
【邪教背後】飲雙氧水性交轉運 拆解跌入邪教陷阱的4大原因
12:26 2023/03/09
【邪教背後】飲雙氧水性交轉運 拆解跌入邪教陷阱的4大原因
【破解懸案】48年前懸案成功被偵破　加警靠DNA技術找出姦殺犯
18:52 2023/05/25
【破解懸案】48年前懸案成功被偵破　加警靠DNA技術找出姦殺犯

你可能感興趣

【恐怖邪教】邪教教主稱禁食上天堂　空姐變賣身家拋夫帶9歲兒絕食身亡
16:25 2023/04/27
【恐怖邪教】邪教教主稱禁食上天堂　空姐變賣身家拋夫帶9歲兒絕食身亡
【邪教背後】飲雙氧水性交轉運 拆解跌入邪教陷阱的4大原因
12:26 2023/03/09
【邪教背後】飲雙氧水性交轉運 拆解跌入邪教陷阱的4大原因
【破解懸案】48年前懸案成功被偵破　加警靠DNA技術找出姦殺犯
18:52 2023/05/25
【破解懸案】48年前懸案成功被偵破　加警靠DNA技術找出姦殺犯
健康問題 邪教 罪案 台灣 台中

最高瀏覽

【恐怖意外】度假海灘突遇鯊魚襲擊　23歲男子慘遭活活咬死
15:43 2023/06/10
【恐怖意外】度假海灘突遇鯊魚襲擊　23歲男子慘遭活活咬死
【味之天使】李思捷舊愛「春卷」轉型做KOL　王寶葆因家族遺傳脫髮而剷青
13:03 2023/06/10
【味之天使】李思捷舊愛「春卷」轉型做KOL　王寶葆因家族遺傳脫髮而剷青
【生命鬥士】移民港媽患乳腺癌4期擴散全身　夫辭職陪伴照顧幼兒盼眾籌度難關
今日 11:04
【生命鬥士】移民港媽患乳腺癌4期擴散全身　夫辭職陪伴照顧幼兒盼眾籌度難關