【恐怖邪教】35歲女四肢瘀傷離奇死亡　疑遭邪教驅魔虐殺警拘2室友

▲ 30歲女四肢瘀傷離奇死亡，疑遭邪教驅魔虐殺警拘2室友。（iStock圖片，非當事人）

台灣台中市一名35歲游姓女子5日被發現陳屍家中，全身多處瘀傷，身旁有拍痧板，屋內放置了宗教書籍，警方認為死因有可疑，懷疑與4年前一宗邪教毆打信徒致死案有關，拘提死者的兩名女室友調查。

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根據台灣傳媒報道，游女與兩名女室友均為「中華白陽四貴靈寶聖道會」信徒，台中警方於5日接報，稱游女陳屍家中，身上沒有明顯致死外傷，但四肢有大面積瘀傷，身旁有拍痧板。

根據兩名室友的說詞，5日凌晨，游女感到身體不適，請她們用拍痧板拍打散熱，之後各自回房間休息。上午，兩人叫游女吃早餐，但未獲回應，直至中午再叫游女，仍未得到應答，遂請鎖匠開門，發現游女倒臥在床上，於是立即報警。

警方其後展開調查，發現單位內有宗教書籍、勸世字畫、「好家風」宗教團體聯誼活動等物品，加上單位樓上為「中華白陽四貴靈寶聖道會」道場，懷疑與4年前一宗邪教毒打信徒案有關。

由於兩名室友說詞矛盾，避重就輕，加上檢方解剖屍體認為有可疑，警方拘提兩名室友，其後依殺人、傷害致死等罪嫌移送台中地檢署偵辦，釐清案情。

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責任編輯︰羅嘉欣