【大坑西邨重建】關注組斥管理公司迫遷威嚇居民　促落實「一屋換公屋」

▲ 關注組斥管理公司迫遷威嚇居民，促落實「一屋換公屋」。（曾耀輝攝）

平民屋宇有限公司於本月2日公布大坑西邨重建方案並完成住戶資格審核，居民需於兩個月內做出決定，否則便會啟動收回單位的法律程序，強迫住戶本年12月遷出。大坑西邨居民權益關注組今日（11日）抗議平民屋宇有限公司未回應和照顧居民「一屋換公屋」的訴求及未公佈回遷具體安排詳情、並促請政府介入及停止迫遷。

大坑西邨民泰樓互委會前主席黃汝華認為，對於大坑西邨居民的安置，政府有不可推卸的責任。她表示，大坑西邨是因政府1960年的規劃政策而建成；而在屋邨落成後，政府持續參與處理和轉介公屋居民申请入住大坑西邨，然而政府或平民屋宇公司並沒有告知居民，入住後會喪失申请公屋和居屋的資格，該失誤直到十年前才得到政府的糾正。

大坑西村居民權益關注組主席歐陽潔珍表示，抗議平安屋宇未有妥善安置居民，逼迫居民遷出。她表示，首先平民屋宇未有回應居民「一屋換公屋」的訴求。許多居住於屋邨的長者年紀較大，難以接受多次搬遷，而甚至有長者不知自己是否能夠等到五年後搬回的那一日。她亦表示，組織曾對政府提出若能夠讓原居民搬入公屋，則待重建後，可將對應數目的屋邨交還給政府。而她亦指出，「一屋换公屋」可避免居民的福利援助被侵蝕和居民被欺榨問題。對於正領取綜援、傷殘津貼和長者生活津貼的大坑西邨住戶，若接受回遷方案領取租金津貼遷出，極會因為超出福利援助的資產限額，被即時停止發放有關的福利津貼，侵蝕了相關居民領取福利援助的權利，而領取的租金津貼將要同時用作應付遷出期間的生活和相關福利需要開支。

民興樓互委會前主席王碧娟則指出，平安屋宇公佈的「租戶回遷安排及時間表」中有多處內容標準不明確，例如並未說明若重建時間超過五年，則會否繼續向居民發放租金津貼。同時小冊子突然加入住戶資產審查條件，包括現時申请回遷和回遷人住租住單位前，明顯推翻平民屋宇公司2019年上交立法會信件中的「無需通過入息或資產審查」的承諾，亦無解釋推翻承諾的原因。而平民屋宇曾於本月5日召開居民說明會時又在解答居民問題時又口頭表示，居民於五年後搬回時，需要再進行一次資產審查。

民強樓互委會前主席蔡佩英表示，平民屋宇公司在致居民的信中措辭強硬，更表示若在8月2日前未有提交「住戶資料聲明書」，則必須於12月交還單位，否則將採取法律手段「收樓」，她形同該做法如同「霸王硬上弓」，而更有居民收信後連日寢食難安需要入院治療。她呼籲房屋局局長何永賢積極介入，制止平民屋宇公司脅迫居民的做法，停止所有法律壓迫手段，並協助解決現時大坑西邨安置重建問題，做到「民有所呼，我有所應」的承諾。

深水埗區區議會前議員譚國僑表示，雖然平安屋宇表示可通過駐邨社工隊為居民物色房屋提供幫助，但他也直言，不少社工已經向居民表示，只能夠提供有限幫助，而所物色的房屋會否接受居民申請則不能保證。而如過渡性房屋本計畫僅限等待公屋上樓超過三年的劏房居民申請，因此難以保證接受大坑西邨的居民入住。他補充，在原有未簽字的224戶居民中已有人陸續補簽，他強調，這部分補簽的居民亦都隨信附上聲明，表明簽字僅是回應平安屋宇公司要求，但仍堅持「一屋換公屋」的訴求。

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記者：解青羽