【黃鴨】黃鴨單拖遊維港同伴復出無期　專家分析炎熱天氣不宜吹過脹

▲ 黃鴨今日（11日）單拖現身維港，仍吸引不少市民及遊客打卡。（陳國峰攝）

巨型黃色橡皮鴨相隔10年再訪港，惟昨日（10日）展出首日，其中一隻即要緊急放氣，並將「鴨皮」運回青衣船塢維修。今日（11日）有市民發現黃鴨已「復活」獲重新充氣，不過仍未落水，至於何時會重返維港展出，主辦方僅稱「將再次在維港海面展出」，未有交代確實復出日子。有專家建議橡皮鴨戶外展出不宜吹過脹，避免氣壓不平均而漏氣。

巨型黃色橡皮鴨原定昨日正式展出，不過展出不足半天，其中一隻需放氣維修。主辦單位解釋，由於天氣炎熱，令「鴨皮」內氣壓上升而繃緊，故決定鬆開接駁縫線即時放氣；另一隻未見異常。

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今日黃鴨已在青衣船塢重新充氣，由市民上載的照片所見黃鴨已「復活」，不過仍未落水，至於何時才會與另一黃鴨重聚仍是未知數，但相信短時間內會再與市民「見面」。雖然一對黃鴨只剩一隻，但無阻市民及遊客繼續前往維港。很多人趁假日前來「打卡」，不少市民期待兩隻鴨再重聚，到時會來看一次。

港大化學系副教授馮應聲分析，鴨身的氣壓過高容易爆裂，「溫度會影響氣壓，氣壓就影響它結構的穩定性」，認為主辦單位基於保險原因，而將黃鴨「放氣」。本港夏天酷熱且多雨，天文台預測明日（12日）起更連落8日雨，黃鴨要應付極端天氣，馮建議戶外展出不宜吹太脹，避免氣壓不平均令較尖的地方漏氣。

主辦單位今日發聲明指，橡皮鴨送到青衣船廠後，工作團隊連夜冒雨檢查，並特別因應近日特殊天氣，為橡皮鴨進行反覆測試，結果，橡皮鴨將再次在維港海面展出。據天文台預測，未來數日天氣仍不穩定，團隊會盡最大努力守護橡皮鴨，希望社會大眾為橡皮鴨及團隊打氣。不過未有正面回應，何時安排黃鴨重新展出。

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記者：陳麗娜