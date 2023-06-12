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【海外護士修例】本地院校搶人激烈　能仁申辦護理學士課程進入最後階段

社會 00:00 2023/06/12

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能仁將圖書館改裝為護理系的模擬病房，供學生實習。(曾耀輝攝)

自資院校的收生情況不理想。根據資料顯示，能仁專上學院的副學位及首年學士學位，分別收生6人及30人，收生率僅約17%及29%。署理校長汪國成表示，目標是今年新學年開辦護理學士課程，主打老人及社區醫療。他指，隨著學校近年「轉型」至社會科學學科，收生人數回升至雙位數。

1969創辦的能仁，早年設有中國文史、英國語文學系、以及工商學系等六個大專預科學系，於2013年獲學術及職業資歷評審局批出中文、以及會計學生課程，及後亦推社工學士課程。該校近年轉型，逐漸將重心由商科、轉至人文學科。

汪國成表示，社工學士課程去年一年級收到45個學生，三年級收到15學生。他坦言，「如果以前做BBA，生存唔到，無咁多學生，但現時轉型下見到number(收生)上緊。」

該校近年更開辦老齡化社會健康管理高級文憑，為營辦學士學位舖路。校長助理楊惠羨表示，學校2017年以來將圖書館改裝為有16張成人病床、以及1張兒童深切治療部病床的病房，以提升教學質素。

學校已獲護士管理局批准開辦課程，近年亦通過學術及職業資歷評審局評核，不過許可認為疫情過期。汪國成表示，評審局會於6月15日再進行評審，對再過評審有信心，不過坦言如需於今年開辨課程，收生的時間緊張。

汪國成表示，已招聘教授課程的學者。雖然院校的競爭大，但由於報讀護士的學生人數亦多，十幾人爭一個位的情況仍然普遍，並不擔心收生情況。他亦指，現時大學的護士課程需要修讀5年，認為現時科技日新月異，需要檢討護士訓練是否過長。

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記者：陳展棋 

 


 

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