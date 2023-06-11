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議員吳傑莊週末「快閃」新加坡　與新加坡前外交部部長討論甚麼？

政治 22:48 2023/06/11

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吳傑莊(左)晤新加坡前外交部部長楊榮文(右)。(吳傑莊fb圖片)

疫情過後，市民外出旅遊和工幹恢復便利，更有指市民要「報復性出遊」。選委界立法會議員吳傑莊亦在週末「快閃」新加坡，更認識了一個當地的政界猛人，究竟他認識了誰，兩人談論了甚麼？

吳傑莊今日在社交媒體透露，自己趁週末「快閃」新加坡，除了與「Web3」業界老朋友見面外，亦認識了一些新朋友，就是新加坡前外交部部長楊榮文，談到新加坡與香港的發展及願景，期待更多的合作。

吳傑莊就向傅流螢指，他和楊榮文討論了接近2小時，期間他問楊榮文，為何新加坡有這麼多高爾夫球場，對方就解釋，原來，有些新加坡的高爾夫球場是在機場跑道的中間，那些地的規劃，是限高度的，只可以做森林或高爾夫球場。他亦有趁機「說好香港故事」，他稱，楊榮文有問到香港立法會的情況。他指，現時的立法會的更加有建設性和「做實事」，對方認同香港的發展是向好的。

江玉歡稱夜診私院遇不快體驗　批人手不足怎公私營合作？

另邊廂，另一位立法會議員江玉歡，在這周末似乎就沒有這麼開心，她昨晚到一間私家醫院門診看醫生，由到達至取藥就差不多用了兩小時，她問︰「這是香港的最好的醫療服務嗎？這樣怎可發展香港的醫療產業呢？」

江玉歡昨晚在社交平台發文指，自己在晚上11時許到達醫院，批評登記處的護士態度奇差︰「給她身份證，她說放低，接也不接，最後給我看病的file，飛在枱上讓我自己拿。」

江玉歡上載了一張貼上「全院滿座」和「流感針缺貨」等標示的醫院登記處照片。(江玉歡fb圖片)

在貼文中，江玉歡上載了一張貼上「全院滿座」和「流感針缺貨」等標示的醫院登記處照片。她表示，希望這種服務水平是單一事件，「究竟醫衛局有無留意到呢？我們常談公私營合作、做好分流，但若私家自己也搞唔掂，私家醫院門診也要等一粒鐘，俾錢要等半個鐘，攞藥又等半個鐘，談何公私營合作分流？」

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撰文 : 傅流螢

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