【社區治療令】回看社區治療令的前世今生　13年前葵盛東邨慘案掀起廣泛討論

▲ 兩宗令社會震驚的兇殺案，均涉及曾於葵涌醫院留醫的病人。(資料圖片)

鑽石山荷里活廣場謀殺案，39歲男疑兇有精神病紀錄，精神健康諮詢委員會上周提出10項加強精神健康支援措施，包括檢討現行涉及精神病者出院安排的「有條件釋放」機制，以及於早年增加探討的「社區治療令」。

根據政府精神健康檢討文件，本港於13年前曾探討過引入「社區治療令」，當時的觸發點是一宗與荷里活謀殺案甚為相似的葵盛東邨謀殺案。於2010年5月8日，葵盛東邨一名42歲男子持刀襲擊鄰居、一名保安員及兩名屋邨辦事處職員，釀成2死3傷慘劇。該名男子有精神病記錄，曾在2004年9月入住葵涌醫院，出院後定期到專科門診診所覆診並由精神科社康護士跟進個案，直至慘劇發生。

不過港府於當年最終沒有引入「社區治療令」。按檢討文件指，引入社區治療令是高度敏感而又複雜的問題 ，由於欠缺實質證據證明社區 治療令的成效 ，檢討委員會無法確定治療令所帶來的效益足以彌補公民自由所受到的限制 ，或社區治療令可減少涉及精神病患者的慘劇發生。

委員會援引英格蘭及威爾斯為社區治療令立法的過程的牛津大學布恩斯教授 （Professor Tom Burns）指 出，在研究修訂可能對公民自由造 成嚴重影響的精神健康法例時 須考慮是否有患者在現行法例下未能獲得妥善照顧或被多次強制入院 ， 在實施社區治療令後會讓他們得 到較佳的福利服務 。

檢討委員會表示，雖然當時並非引入社區治療令的適當時機，但建設政府檢視「有條件釋放令」機制及加強個案管理計劃的服務的檢討結果，獲得社區治療令有效的具體證據、以及收集市民對病人管理的看法，讓常設的精神健康諮詢委員會在有需要時重新檢視社區治療令在香港的適用性 。

事隔多年，政府稱會邀請諮委會再探討社區治療令，並向政府提交建議，不過強調實行社區治療涉社會保障、個人權利等考慮。社區治療令是否推倒重來，相信仍然有待分曉。

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責任編輯：陳展棋