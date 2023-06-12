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【生命鬥士】27歲港女患淋巴癌病情告急　積蓄見底盼眾籌試新療法續命

健康 10:30 2023/06/12

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27歲的Sasha患罕見淋巴癌，病情告急。

現年27歲的英文老師Sasha，於2022年12月確診罕見淋巴癌，已捱過6次化療，可惜病情復發，醫生指現時的化療作用不太，惟新藥療法價格高昂，積蓄見底的她實在難以負擔，故急需籌款200萬元，希望善心人慷慨解囊。

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【童學園】識別壞人提防被拐帶襲擊　以色列自衛術學逃脫制伏自我保護

Sasha周日（11日）在社交媒體GoGetFunding網站上發起眾籌，並撰文指自己於去年底確診罕見的淋巴瘤（PMBL）第4期，先後進行了6次化療，一直樂觀抗癌，但不幸病情復發，腫瘤加快生長。醫生認為二線化療和骨髓移植或已無效，需接受「嵌合抗原受體T細胞療法」（Car T）。

Sasha形容該療法是唯一的希望，不過價格相當高昂，需接近200萬港元，而公立醫院並沒有提供這項技術。

她透露，父母自小離異，父親在疫情期間沒有收入，而母親是巴士司機，收入微薄，一個人養大哥哥、妹妹和她。而治療期間，Sasha亦無法工作，為支付日常開支同藥費，積蓄幾乎見底，難以負擔醫療費，無計可施之下，唯有發起眾籌。

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她指自己在患病前是一位成人英文老師，希望日後繼續用熱情去教育更多人，又指自己尚年輕，相信透過學習語言可接觸到世界更多美好的事物。

她盼望能籌集到足夠的藥費，以戰勝病魔，又感激有心人的每一份善意。

我會永遠衷心感恩所有的愛和支持，會堅強，唔會放棄。

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責任編輯︰羅嘉欣

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