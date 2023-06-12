【賭王女婿】陳子聰血管撕裂昏迷逾二十天　甦醒後對何超儀表示：以為自己會死

何超儀近日到澳門出席家姐何超鳳舉辦的活動，期間接受傳媒訪問表示老公陳子聰本一起出席活動，可是因身體出現問題未能同行，並透露：「身體好弱，唔係冇嘢。佢有啲好棘嘅病，又唔係話一定會死，但真係好棘。」

【賭王千金】何超儀豪花千萬救患病老公 罕談陳子聰健康狀況：身體好弱

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被爆血管撕裂導致嚴重內出血

據知原來陳子聰在去年澳洲身體出狀況，有指在澳洲期間，陳子聰開車載其80多歲的父親到醫院做身體檢查時突然感到肚痛，即時入院檢查，發現有幾條血管撕裂導致嚴重內出血，故馬上進行手術。

當超儀得知情況後，立刻停工飛到澳洲照顧丈夫，而陳子聰做完手術後就昏迷了20多天，加上他的血管很薄，做完手術之後下半身癱瘓了2個多月，而且又出現尿管斷裂及身體出現很多問題，令他嚴重暴瘦，超儀憂心不已。

▲ 原來陳子聰去年在澳洲出問題。

超儀陪伴在側 安排老公手術

有指老公昏迷日子，超儀在醫院寸步不離，每日守在病房外，等候他甦醒。據知，陳子聰醒後第一句跟老婆說︰「我以為自己會死！」

雖然陳子聰要進行多個手術，但在澳洲醫院沒有這些技術，故在去年12月她便安排運送老公返港，不過香港的醫院未能為陳子聰進行相關接駁手術。

及後，經一位名醫建議，今年4月何超儀再安排老公到美國尋找治療方案，在當地逗留了3星期，院方經檢查後發現陳子聰現階段不宜做手術，只能返港休養。

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減少工作 望老公早日康復

目前陳子聰留在家中休養，由看護24小時照顧，幸好是陳子聰經過半年休養，下半身漸逐恢復知覺能走路，待身體狀況穩定，預計今年底再飛往美國接受連串手術。

而超儀為了照顧老公亦減少工作，暫時不會拍新戲。除非是務必現身的海外活動，超儀寧願辛苦點，完成後即晚乘夜機返港陪伴老公，日前她亦社交網甫出二人昔日在意大利旅行照寫下心願，希望往後與伴侶一起度過無限的時光。



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