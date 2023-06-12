【校園襲擊】傳香港男生英國學校遭襲擊命危　入境處：已透過外交部駐港公署及大使館跟進

▲ 英國寄宿學校Blundell's School。

英國寄宿學校Blundell's School發生校園暴力事件，當地一名16歲男學生涉嫌以錘襲擊2名學生及1名老師，其中一名受害人傳為香港男生。

案情指，該名16歲男學生已因涉嫌三項故意造成嚴重身體傷害的罪名被捕。事件中，1名男生情況危殆，另1名男生情況穩定，而男老師在接受治療後已出院。

最新影片推介

「抽水王」林作今日（12日）則在社交平台發文，指收到懷疑是受害香港男生家長求助。他引述案情指，受害學生在學生宿舍休息時，突然被人以斧頭或錘狀物體多次襲擊頭部引致重傷。現時受害男生腦內出現瘀血及骨碎，已進行24小時連續大型腦科手術，未知是否能渡過危險期。

遇害男生親友又指，已與入境處聯絡，但暫時未有進一步消息。而英國廣播公司BBC則收到疑為學生家長所發出的信件，信中提及校方有意低調處理事件，而親友引亦向林作表示，案發所在學校向家長開出條件，退還2年學費，不過該名親友則指「當然家長接受唔到」。

入境處表示，就一名港人於英國留學遇襲一事，入境處在接獲家屬求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐大不列顛及北愛爾蘭聯合王國大使館跟進事件，並已按家屬意願提供適切意見及可行的協助。

發言人又稱，會繼續與當事人家屬、公署及大使館保持緊密聯繫，積極跟進事件及按家屬的意願提供可行的協助。

發言人續指，在外香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：（852）1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電 1868 熱線；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線；或提交網上求助表格求助。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津