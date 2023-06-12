【校園襲擊】傳香港男生英國寄宿學校遭襲擊　疑被錘多次扑頭重傷骨碎危殆

▲ 英國寄宿學校Blundell's School。

英國寄宿學校Blundell's School發生校園暴力事件，當地一名16歲男學生涉嫌以錘襲擊2名學生及1名老師，其中一名受害人傳為香港男生。

案情指，該名16歲男學生已因涉嫌三項故意造成嚴重身體傷害的罪名被捕。事件中，1名男生情況危殆，另1名男生情況穩定，而男老師在接受治療後已出院。

「抽水王」林作今日（12日）則在社交平台發文，指收到懷疑是受害香港男生家長求助。他引述案情指，受害學生在學生宿舍休息時，突然被人以斧頭或錘狀物體多次襲擊頭部引致重傷。現時受害男生腦內出現瘀血及骨碎，已進行24小時連續大型腦科手術，未知是否能渡過危險期。

遇害男生親友又指，已與入境處聯絡，但暫時未有進一步消息。而英國廣播公司BBC則收到疑為學生家長所發出的信件，信中提及校方有意低調處理事件，而親友引亦向林作表示，案發所在學校向家長開出條件，退還2年學費，不過該名親友則指「當然家長接受唔到」。

TOPick記者已向入境處查詢事件。

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記者：黃穎津