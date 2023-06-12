【校園襲擊】英少年涉襲港童致腦部重創昏迷 林作聲稱接獲家人求助發公開信促港府交涉

▲ 林作引述TOPick新聞，聲稱接獲港男童的家人求助。

有「抽水王」之稱的林作早前因為抽水鑽石山斬人慘案而被保險公司解僱，更被網民鬧爆！最近英國一所寄宿學校出現校園襲擊事件，網傳當中1名受害者疑為香港男童，有消息傳英國5大腦科醫生為其做手術，現仍昏迷未醒。而TOPick新聞都有報導此事件，林作隨即引述TOPick新聞聲稱港童的家人向他求助，林作在自己的社交網發公開信，促請港府及中國領事館去交涉。

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林作在個人社交網發文，指：「本人14歲起留學英國寄宿學校，從未聽過如此駭人聽聞的時間，令人毛骨悚然。家人已和我取得聯絡。不能放過該少年。一定要給予最大關注。目前的重點是我們市民的輿論壓力令港府、中國領事館去交涉。」

林作稱少年因為16歲未成年可能會比較從輕發落：「但以我認識的16歲英國仔，已經是個卑鄙下流之士，不應該被放過，否則以後留英學生人心惶惶。希望政府、我們國家的外交部可以給予最大程度的關注和援助。」

從小留學英國的他，表示

寄宿學校其實向來有如少林寺18銅人陣，是個殘酷的環境，我領略不少，但這樣的事件，完全超越了可以接受的底線。學費不是這樣子給英國人去賺的！

而林作都有上載疑與港童家人的對話截圖，對話中，有人表示遇害學生在宿舍睡覺中，突然被人用斧頭及錘仔物體多次襲擊頭部致重創，腦內出現瘀血及骨碎，進行了24小時連續大型腦科手術，情況嚴重。

對話中指學校只是想退回兩年學費了事，而港童家人接受不到此條件。而港童家人表示求助林作的原因是因為對方是「大律師」及「橋王」。

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責任編輯︰王明芳