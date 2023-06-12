【CHANEL】香奈兒旗下泳衣工房Eres　頂級泳衣入門價$3,050起

▲ CHANEL於1996年收購Eres，從此以後CHANEL的泳衣都交由後者生產。（圖片品牌提供）

一提起CHANEL，這名字彷彿有著點石成金的魔法，但大家又可知道品牌之所以能夠在high fashion界別稱后，除了設計了得外，品牌的CEO亦領導有方，為了鞏固生產線，多年間一直招兵買馬，購下世界各地最好的製衣工藝坊為了奠下不倒的根基，泳衣品牌Eres就是CHANEL門下其中一間的衛星公司。

▲ 剛在中環Lane Crawford增設的ERES Pop-up shop，可說要在本地一窺品牌的出品，以這裏最是齊全。（圖片品牌提供）

CHANEL近年招兵買馬重來未曾停止，剛過去的5月，品牌才與意大利時裝品牌Brunello Cuinelli共同收購羊絨製造商Cariaggi。

不過，通常大家一提起CHANEL的衛星公司，總是離不開以刺繡為主Lesage等工房，而生產泳衣起家，由Irene Leroux創立於1968年的Eres，則於1996年被CHANEL收購，對於源何香奈兒會將Eres收歸旗下？那就要數到Eres的店舖的歷史了。

▲ 簡單的一件頭泳衣，腰間縫上應用另一面料製的橫線，強調女性穿上後的腰部線條。（$4,300/圖片品牌提供）

Eres除了是全球首間只銷售泳衣的品牌外，在70年代，行銷策略亦為品牌打響了名堂，當時品牌的設計師為了要反應市場上女性真實的體態，於是設定和售賣上身和下身尺寸不同的泳衣，同時亦刪減泳衣胸部位置的鋼圈和襯墊等，這一種在今天看似平常不過的事，在70年代是非常激進的行為。

▲ 炎炎夏日，女士們海浴當然不可缺少bikini泳衣，細看之下圖案印上了鸚鵡圖案。（$4,000/圖片品牌提供）

此外，不得不提品牌的泳衣由Peau Douce和Parachute這兩種人造纖維物料所組成（成分分配是品牌機密），前者的密集式編織聲稱可以塑造和支撐身體，而後者有著快速乾透的功能。

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難怪今年2月逝世資深的英國時裝傳媒人Hilary Alexander，曾經說過Eres是世界上出產最好的little black swimwear，是Coco Chanel的指定泳衣。

產品查詢：Lane Crawford（2118 3388）