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【黃昏之戀】魯振順恨生B無奈受女友年紀所限　女方大方開「綠燈」：出去生

娛樂 11:26 2023/06/12

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魯振順曾有生小朋友的想法。

現年65歲的藝人魯振順，在2021年4月初公布戀情，他與女友Julie相戀四個月已決定結婚。日前有報導指兩人感情有變，魯振順亦承認已取消婚期！

除取消婚期外，魯振順也曾在這段感情上遇過另一次「打擊」，事關他因女方身體緣故，而不得不打消生小朋友的念頭！

【黃昏之戀】魯振順承認打消結婚念頭　戀情現暗湧生B成家立室夢碎

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曾有生B想法

日前，魯振順現身劇集《隱門》宣傳活動後接受傳媒訪問，其感情生活當然是一大焦點！

魯振順直言在2、3年前以及30多歲時曾有生小朋友的想法。至於在2、3年前打消生B念頭，他解釋指現時「搵食艱難」，也有感小朋友在現身的環境中生活會辛苦、不太開心。

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女友大方開「綠燈」

他否認自己是「有心無力」，更指女友Juile的生理不許可。

Julie也相當大方，指魯振順可以「出去生」，而自己更會幫忙照顧BB，似乎一心為達成魯振順的心願！

二人曾一同亮相TVB節目《日日媽媽聲》。

魯振順：成日都話我係Gay

單身廿多年的魯振順，重遇41年前參加歌星選拔賽而認識的女同學Julie，當年兩人曾一起學唱歌，也有私下聚會，但其時他忙於事業，未有發展下去。

而女方看過魯振順的訪談，了解他是個孝順及真心的人，便透過梁競徽母親取得其電話號碼，兩人重新聯絡後擦出愛火。

他笑言打破外間以為他是同性戀傳聞，他說：「她（女友）經常說要幫我爭番口氣，不要成日都說我是Gay！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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