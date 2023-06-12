【恐怖意外】男子疑野外跳水出意外　不慎遭長竿直插臀部鮮血直流

▲ 男童疑因野外跳水，不慎遭長竿直插臀部鮮血直流。

進行野外活動時一定要注意安全！近日，廣西一名男子在進行野外跳水活動時，不慎跳落欄杆上，導致一條長竿直插臀部，頓時鮮血直流，觸目驚心。

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綜合内地媒體報道，廣西一名男子在進行野外跳水時，因看不到立在水裡的長竿，落下時不慎跌落在尖尖的竿子上，長竿順勢直插入男子肛門。隨後，廣西消防隊接報緊急趕往現場進行急救，並將男童送往醫院治療。

據報道，從X光片可見，部分竿子已深入男子體内，畫面相當嚇人。消防隊透過電鋸切除部分長竿後，醫生為男子進行手術，最後成功將長竿從他體内取出，而男子仍需要花費不少時日休養。

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事件曝光後引起不少網民的熱議，有網民表示共情，「看完覺得很痛」，並提醒「引以為戒，野外活動要小心」。

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責任編輯︰羅嘉欣