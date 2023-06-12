【過分膨脹】借黃鴨洩氣分享實習時自大糗事 方健儀：謙卑學習才是王道

▲ 方健儀借黃鴨洩氣分享實習時自大糗事。

人類跟黃色橡皮鴨一樣，情緒高漲，過分膨脹，或會有爆破風險。

跟你分享我職場上一件糗事。話說我第一份工作就是加入電台。很喜歡當年的新聞部，即使我等羽翼未豐的小鴨，也有機會負責重點新聞，那是莫大的榮耀。我在炎熱的6月當實習記者，入職不到一個月便做會考放榜頭條，老闆同事們皆稱讚，之後機會不斷來，開心得讓我飄飄然，忘卻自己是一隻入世未深的小鴨。

滿以為自己很了不起，不自覺地自我膨脹。有一天如常返回廣播道，推門而入，看到一名衣着樸素的陌生人，拿着一疊稿件東奔西跑。新聞部哪有人我不認識？自以為老前輩的我，於是問其中一位同事︰「佢係邊個？係咪新嚟㗎？招呼都唔打個！」再配上一個反白眼。同事立即噴飯，大聲笑道︰「妹，你老幾呀？你就新嚟喇！人哋高級編輯啱啱放完大假，乜你唔知高級公務員一年有40日大假咩？」其他同事都哈哈大笑！

你或許覺得那是一件小事，但當時一直志氣高昂的我，彷彿被潑了一盆冰水，自覺比醜小鴨更醜。事後自我檢討，當時年少氣盛的我或因太易上位，太自大，任何思緒都是圍繞自己打轉。清醒過來，意識到一個群體由很多人組成，比我更能幹、更有經驗的大有人在，自己其實很渺小，謙卑學習才是王道。感恩的是，我很快碰壁，很早被人嘲笑，在人不多的辦公室內洩氣，才不致皮破血流。

正所謂「經一事，蔡一智」。從此以後，我學習適當地縮小自己，分清楚主客，遇上飄飄然的事情，及早由天空拉自己回地面，適當時放一點氣，控制體積。不過謹記，放氣不等於放棄，「吾日三省吾身」才是長久生存之道，避過爆破的風險。

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原文刊於《晴報》，原題為我曾是洩氣橡皮鴨