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【東張西望】利穎怡落力採訪受觀眾愛戴　前東張女神轉當演員現身《隱門》【多圖】

娛樂 11:45 2023/06/12

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前東張女神利穎怡（Joan）已離開TVB節目《東張西望》團隊。

TVB節目《東張西望》主持不乏正義靚女，多位女主持被網民封為東張女神，其中一位東張女神利穎怡（Joan）自去年年尾已未有現身《東張西望》，令網民十分擔心其去向。

利穎怡過往於《東張西望》表現不錯，從不懼怕的她每次都落力採訪，被網民封為正義女神。

【東張西望】利穎怡採訪被男子持刀威脅　東張女神為追查真相無懼危險【有片】

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離開《東張西望》

原來，利穎怡於去年9月已離開《東張西望》，轉型當演員的她有出現於最近播放的劇集《隱門》，與張國強（KK）有對手戲，暫時的戲份不算多。

據悉，利穎怡除了拍攝劇集外，亦有意接拍電影，相信她會以全新面貌示人。

【東張西望】使命感推動利穎怡勇往直前　東張女神：為社會出一分力

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從公關轉當藝人

現年35歲的利穎怡畢業於多倫多大學經濟學系，亦曾於香港中文大學修讀表演藝術系課程。早在加拿大時，她已是半工讀，曾於當地任公關，本來回港一心繼續同行工作，豈料香港公關的工時長又忙碌，令她的熱誠與意志漸被磨滅。

慢慢地，她受推薦加入TVB首輯《愛•回家》任特約演員，後在劇組導演鼓勵下更決心考入TVB的第26期藝員訓練班，自此開始演藝之路。

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豐富武術替身經驗

利穎怡曾多次擔任劇集主角郭羨妮、鍾嘉欣、蘇玉華等的武術替身，包括跳海、摔下山坡、爆破戲、吊威也、騎馬等，不怕辛苦的她有不少武術替身的經驗。

2015年，利穎怡加入《東張西望》團隊，直至去年9月離開。

她曾於TOPick訪問中透露年少時的夢想是成為「陳三元」，更決心重拾心中未滅的演員夢。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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