以鐵路為骨幹 為多個社區升級轉型 新鐵路 建設無限未來

▲ 新社區融入可持續發展元素，連同新鐵路，構建低碳及更綠色未來。

要改善大眾的生活環境，智慧城市發展可謂事在必行，尤其在交通運輸方面，更需要以人為本，便捷的交通連接能讓大家節省時間輕鬆出行。隨著多項大型鐵路項目即將啟動，以鐵路帶動新社區的建設 及發展的模式將進一步引領下一輪社區的升級轉型。以東涌為例，隨著東涌綫延綫的動工，鐵路網絡的延伸，將進一步激發東涌的發展潛力，為生活創造更多可能性。

鐵路是城市發展的骨幹。港鐵公司在過去一直以興建鐵路 帶動社區建設，按地區不同的特色，扣連車站、住宅、 商業、購物、休閒活動及綠色生活等元素，發掘地區潛力，重新定位，如杏花邨站的杏花邨及杏花新城、荃灣站的綠楊新邨與綠楊坊、九龍灣站的德福花園與德福廣場等，早已成為地區標誌及以住宅為核心的社區。

藉著鐵路發展而形成的鐵路社區，亦有更多樣化的定位，就以東涌綫及機場快綫沿綫車站上蓋的物業發展為例，九龍站上蓋的環球貿易廣場、香港站上蓋的國際金融中心、還有奧運站、青衣站、東涌站等，為香港提供大量住宅單位、辦公室及商用面積，見證鐵路網絡進一步加强地區優勢，釋放發展潛力，創建或提升與這些優勢及潛力相應的社區發展。

▲ 東涌綫延綫貫穿東涌東西兩個新發展區，佔有策略性交通地位，連同附近的大型基建及商用設施，為居民帶來便捷的生活圈。

東涌綫延綫動工 為社區帶來蛻變

踏入2023年，新一批鐵路項目的建造工程將陸續上馬，新車站將會帶動一個又一個新社區的發展。上月剛動工的東涌綫延綫，將會興建兩個新車站，包括東涌東站及東涌西站。鐵路發展將成為東涌新巿鎮發展的主要動力，除為當區居民提供方便舒適的出行體驗外，新鐵路項目亦可提供就業機會及推動地區經濟。

東涌新巿鎮將容納多約18萬人口，配合發展計劃，新發展區內亦有用地提供作辦公室、零售、酒店、康樂、教育及社區用途。此外，東涌東將興建全新休憩用地，包括海濱觀景台，中央綠園、綠化公園及單車公園暨極限運動場等，預期東涌將成為全新休閒及運動好去處。

新鐵路陸續上馬 改變市民生活及出行模式

其他鐵路項目，包括屯門南延綫、小蠔灣站、東鐵古洞站將於今年內動工，至於北環綫主綫、洪水橋站，以及機場鐵路掉頭隧道延展段亦會在未來1至2年內動工。

多個新鐵路項目座落在新界西及新界東北，配合特區政府鐵路發展策略，基建先行，提升新界各區的交通網絡建設，為多個社區注入活力，以及為迎接新社區的形成作好交通連接的準備。過去2年屯馬綫及東鐵綫過海段的開通，見証巿民出行模式的改變。隨著新鐵路的興建，預期以鐵路為低碳交通工具的出行模式將會進一步強化，並加強社區與社區之間的連繫，令社會脈絡更加暢通。

建設宜居宜業社區 打造鐵路生活圈

大嶼山另一項重要發展，不得不提小蠔灣。經重新規劃，小蠔 灣車廠上蓋用地，以綠色建築，及低碳生活概念發展公私營住宅及商業項目，並將設有政府機構、公共交通交滙處、大型商場等，小蠔灣勢將會成一個自給自足的新社區。未來由小蠔灣以鐵路往返機場、中環均只是30分鐘以內的事，新的生活圈的形成指日可待。大嶼北新社區發展，將由鐵路延綫開始。

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（特刊）