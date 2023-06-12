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【AKB48】冼迪琦在網上突然宣布離隊盼有突破　童星出星曾演馬國明養女

娛樂 11:11 2023/06/12

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希望之後見到佢更多作品。

現年24歲的台灣的AKB48 Team TP香港成員冼迪琦（小迪），日前突然在社交網宣布離隊，盼可嘗試更多不同的風格和突破。

她發長文表示：我 冼迪琦 即將要從AKB48 Team TP畢業了
很抱歉要大家連續兩個月都要聽到難過的消息
會晚了一個月宣布
是因為我知道講了 就收不回去了
所以真的考慮了很久很久
感謝公司願意給我時間考慮清楚

宣布離隊。

她又指很喜歡大家，很愛AKB48 ：


每次在活動見到大家 都覺得好幸福
我也很愛AKB48 很享受在舞台上的感覺
能以AKB48的身分演出真的好開心
臉上的笑容是不自覺溢出來的那種
最近在練習時 一想到以後
很難再有機會表演這些歌曲和舞蹈就好難過
可是，我也希望自己可以去嘗試更多不同的風格和突破，所以決定從AKB48 Team TP畢業

她亦感謝粉絲的支持並自豪成為AKB48 Team TP的一員：

最後我想再一次感謝我的粉絲
雖然有時會聽到粉絲感謝我成為偶像
讓我們能夠遇見
但是 要說感謝的是我
很感謝粉絲們一路以來對我的支持
我才能經過重重難關
還是的是我絕對不會忘本
我很自豪能夠成為AKB48 Team TP的一員
有AKB48 Team TP 才有今天的我
希望不論是偶像的小迪 還是未來的小迪
都希望大家多多指教 多多支持

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2018正式入團

秋元康監督的日本女團AKB48其中一個海外團體是AKB48 Team TP，活躍於台灣，成員以台灣人為主，亦有幾位香港人，包括現年24歲的1期生冼迪琦（小迪）。

2018年她正式入團，屬於Unit Peek A Boo小隊，亦同時是企劃樂團The Puzzle5的鼓手。

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雖然在2019年她被官方以「違反成員行為條例」為由暫停活動，雪藏兩個月後再獲解除處分，陸續參與不同工作。

今年5月，小迪更首次擔任第7張單曲《11月的腳鍊》Centre，惟一個月後她突然宣布要從AKB48 Team TP畢業，令人感可惜。

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童星出身拍過多部劇集

24歲的冼迪琦，6歲時參加《殘酷一叮》加入TVB成為童星，做過《放學ICU》的星級小主持，曾參演多部電視劇包括《隔世追兇》、《阿旺新傳》、《高朋滿座》和《律政新人王II》等飾演馬國明女兒。

她亦曾於Viu TV劇集《賤民20》中飾演女主角吳海昕的女學生，亦曾在《愛·回家之開心速遞》客串亮相。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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