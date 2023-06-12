【食用安全】翻炒隔夜飯恐生1種毒素　醫生曝恐怖下場：終身洗腎

▲ 30歲男食飯食出禍恐需終身洗腎，醫生揭隔夜飯炒飯藏致命風險。

不少人常以隔夜飯作炒飯食用，但原來當中隱藏極大健康危機。有腎臟科醫生便表示，有研究發現，白飯比菜更容易變壞，已放入雪櫃的隔夜飯亦有機會滋生惡菌，即使已經煮熟還是無法消滅，食用者亦隨時有中毒風險，嚴重者更需終身洗腎。

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腎臟科醫生江守山在節目《健康好生活》中分享案例表示，曾有一名30多歲的男子，因食到變壞的白飯，導致嚴重腹痛、血壓驟降，險些洗腎。他指除了男病患以外，他的家人亦有食到白飯，因此亦有食物中毒反應，但因男子腎功能較差，反應更尤其厲害，求醫時已全身冒冷汗，出現所謂的「休克型低血壓」，當時收縮壓甚至來到62、舒張壓近40毫米汞柱。江守山表示，腎臟功能差者，若血壓急降至此數值已經非常危險，可以直接造成腎小管壞死、重創腎功能，嚴重恐要終身洗腎。

江守山表示，不少人認為飯不會壞的觀念是非常錯誤，曾聽到很多廚師教人以隔夜飯去炒，才會粒粒分明和好吃。他指白飯一旦變壞其實很容易長出仙人掌桿菌（Bacillus cereus），並產生「可抗熱」的內毒素，因此即便煮熟都還是無法消滅此菌，吃下去照樣會食物中毒、出現種種不適，包括上吐下瀉，甚至腹部不適、血壓驟降、嚴重傷害腎臟血管，造成腎臟永久性傷害。

所以江守山再次提醒，飯絕對不是不會壞，「只是飯看起來比較乾燥，所以看不出來它已經壞掉」，民眾千萬別輕忽「炒飯症候群」食物中毒的風險。

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責任編輯︰羅嘉欣