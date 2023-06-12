【天氣報告】強烈熱帶風暴古超將橫過日本以南　低壓區及低壓槽帶來狂風雷暴

▲ 今日稍後局部地區有狂風雷暴。（資料圖片）

天文台表示，位於南海西北部的低壓區及其相關的低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。今日（12日）天氣炎熱，短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。稍後局部地區有狂風雷暴。吹和緩東至東南風，離岸風勢間中清勁。

在上午10時，強烈熱帶風暴古超集結在東京之西南偏南約860公里，預料向東北移動，時速約36公里，橫過日本以南海域。

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天文台指，現時位於海南島以東海域的低壓區會在今明兩日（12及13日）向東移動，橫過南海北部。它與珠江口將保持較遠距離，發展為一個熱帶氣旋的機會亦較之前預期稍低，與其相關的大風將會集中在低壓區南部。受低壓區及其相關的低壓槽影響，本港今明兩日間中有驟雨及狂風雷暴。

受低壓區及其相關的低壓槽影響，本週初華南沿岸及南海北部間中有驟雨及狂風雷暴。預料西南季候風會在本週中後期漸轉活躍，廣東沿岸天氣持續不穩定。此外，熱帶氣旋古超會在今明兩日橫過日本以南海域，並逐漸演變為溫帶氣旋。

天文台展望，明日間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。本週中後期天氣持續不穩定。根據九天天氣預報，未來一連9日有雨，氣溫維持在約28至32度。

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記者：黃穎津