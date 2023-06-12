【性侵表妹】涉33年前因妒忌心襲擊及非禮表妹　表哥認8罪判240小時服務令

▲ 涉33年前因妒忌心襲擊及非禮表妹，表哥認8罪判240小時服務令。（資料圖片）

現年47歲的表哥承認於33年前，因妒忌當時兩名7歲及10歲的表妹受家人寵受，拳打兩人腹部共4次，另因對性好奇而要求7歲表妹倒立後，掀起其內褲及觸摸其下體，其中1次曾以電芯插入表妹下體，早前於高等法院承認4項非禮及4項普通襲擊罪，今(12日)被判社會服務令240小時。法官判刑時指，被告犯案時年僅14歲，若於少年庭處理，相信毋須判監。法官接納被告當時因妒忌兩表妹被家人寵愛而施襲，另因對性好奇而非禮表妹，加上被告真誠後悔，故判處240小時社會服務令。



被告現年47歲，早前否認非禮、強姦及襲擊致他人身體傷害罪，控罪指他於1990年8月某日，非禮年齡在16歲以下女童Y、強姦X及襲擊X致其身體嚴重受傷。陪審團裁定強姦及交替控罪企圖強姦罪均不成立，交替控罪非禮罪則成立，至於非禮Y及襲擊X之控罪亦不成立。

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被告早前已承認該交替控罪非禮罪，另承認3項非禮罪均涉及X，另承認4項普通襲擊罪，分別涉及3項涉及X和1項涉及Y，被告共承認8項控罪，押後至今早判刑。

代表律師關百安作進一步求情時指出，感化官及社會服務令報告均正面，被告對事件深感懊悔，亦沒有因事件年代久遠而一走了走，感化官認為判處感化不適合，建議判處被告200至240小時社會服務令。

法官判刑時指，事主X於2018年10月報警後，被告被捕後和盤托出事件。被告承認因家人當時均寵愛兩名表妹，心生妒忌而施襲，另因對性好奇才作出非禮作為，並曾1次以電芯觸及表妹X下體少許，因X感到痛楚而停手。

被告現年47歲，沒有刑事記錄，具良好家庭及工作背景。法官指被告求情指對事件感到懊悔及羞愧，並曾撰寫求情信表達後悔之心，願意承擔責任。

法官指被告犯案時年僅14歲，若被告當時被捕，相信會於少年庭處理及被判處非監禁式刑罰。法官考慮到被告初犯，具真誠悔意，相信沒有重犯風險，認為適合判處社會服務令240小時，以讓被告報答社會。

兩名事主Y及X為姊妹，案發時分別10歲及7歲，被告當時14歲，為兩事主二表哥。X於2018年因不滿Y邀請被告出席家庭聚會而揭發事件及報警，被告於同年10月被捕，警誡下稱「我無做過，我無強姦佢」，被告自辯稱曾要求X倒立，曾以電芯觸及其下體。

被告另承認的7項控罪則指，被告於1990年8月期間，曾於單位內3次要求X倒立，其間掀起其內褲，並觸摸其下體，另3次打X及1次打Y腹部，事主當時均不敢向他人透露事件。

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記者：林育慧