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【共襄善舉】「100KM跑步機慈善挑戰賽」金城集團全體參與奪亞軍

休閒消費 11:25 2023/06/12

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熱門 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

6月10日，金城副主席王紹基親身率領員工參加由飛越啟德主辦的「100KM跑步機慈善挑戰賽」。

植根香港60載的金城營造集團，一直積極參與社會、社區及慈善活動。於6月10日，金城副主席王紹基太平紳士親身率領員工參加由飛越啟德主辦的「100KM跑步機慈善挑戰賽」，並擔任金城隊伍的首位跑手，身體力行與員工攜手共襄善舉，為慈善出力，公司上下一心，最終奪得亞軍。

這個「跑步機慈善賽」為全港首個室內超馬慈善接力賽，匯聚機構、名人及體育界精英一同參與，攜手勇創聯合國可持續發展目標的世界紀錄。活動累積的跑步里數將會轉化為相應份量的食物，捐贈予「惜食堂」幫助有需要人士，與金城關懷社區及關注員工身心健康的理念不謀而合。

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金城的隊伍由集團副主席王紹基太平紳士擔任首位跑手，同場的啟德體育園總監（策略發展）、前香港警務處處長鄧竟成GBS，PDSM更前來為金城隊伍打氣和支持。王紹基完成跑程後交棒予其他成員接力，與眾人齊心協力成功累積100公里的跑步里數，並以9小時32分28秒的驕人成績贏得亞軍名銜。於頒獎儀式上，一眾金城員工到台上接受亞軍獎盃，並獲頒「聯合國可持續發展目標世界紀錄：全球首個獲不同類型團體參與之跑步機接力賽」參與證書。

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王紹基太平紳士表示︰「金城在過去60年間，一直無間斷地積極參與社會、社區及慈善工作，集團踏入鑽禧，除了繼續秉持『取諸社會、用諸社會』理念，更以推動可持續發展為己任。飛越啟德『100KM跑步機慈善挑戰賽』，更加入了勇創聯合國可持續發展目標世界紀錄的元素，與金城的核心價值不謀而合。」

活動橫跨6月10至11日兩天，揭幕禮於首天舉行並由啟德體育園總監（策略發展）、前香港警務處處長鄧竟成GBS，PDSM聯同黃大仙民政事務專員黃智華太平紳士擔任主禮嘉賓。

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