【食安風波】學校飯堂疑食出老鼠頭　校方堅稱是「鴨頸」專家稱8成是「鼠頭」

▲ 江西學生疑在學校飯堂食出老鼠頭。

指鼠為鴨？江西省一間高校日前傳出，有學生食飯時食到老鼠頭，甚至清晰得老鼠的牙齒也看得出，惟食堂堅稱是「鴨脖」（鴨頸）。南昌市市場監督管理局介入事件，表示經送檢證實異物的確是鴨頸。惟大眾未能接受這說法，目前官方表示已在上周六（10日）成立聯合調查組，徹查此次食安事件。

最新影片：

事源於本月初，江西工業職業技術學院有學生表示，在飯堂吃飯時，意外在餸菜中發現一塊深褐色異物，認為是「老鼠頭」，並即時向食堂工作人員反映事件。相關片段在網上流傳後，引發網民熱烈議論。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

校方在本月３日於網上公告事件，並指當事學生在事發時，即邀請同學共同對「異物」進行對比，確認「異物」為鴨脖，屬正常食物。而學生已現場作出書面說明，對影片內容進行澄清。南昌市市場監督管理局亦介入調查事件，在4日表示已把異物送往專門檢測機構進行檢驗，經核實確認為「鴨脖」，但仍有不少網民質疑此說法。

專家：8成機會是鼠頭

內地《上游新聞》記者在6日聯絡了一名在高校從事囓齒類動物研究30多年的專家。該專家表示從圖片分析，若圖片屬實，「應該就是一個小鼠的頭部。」專家續指，

它（圖片中的異物）有上下的門齒，新聞裡有一個正面的圖，它有鼠的犬齒，特別是下面犬齒很長，它會生長，如果圖片沒有造假，我覺得那就是鼠頭，如果是鴨脖的話，它不會有那種白色的東西。

他又表示，從自身經驗來看，如果圖片屬實，「哪怕不是很清楚或者只有一個角度，我大致80%（概率）認為那是個鼠頭。」

成立聯合調查組徹查

官方其後在10日再發表最新公布，表示針對此次食安事件，已成立由省教育廳、省公安廳、省國資委、省市場監督管理局等部門組成的聯合調查組，調查事件。稍後聯合調查組將及時向社會公布有關調查處理情況。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰羅嘉欣