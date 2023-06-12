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【食用安全】男子幫襯海鮮檔食生蠔　意外感染創傷弧菌一周後不治

食用安全 13:14 2023/06/12

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美國一名男子食用生蠔後感染創傷弧菌，一周後不治身亡。

生食海鮮要小心！美國一名男子在密蘇里州一間海鮮攤檔購買生蠔食用，不料卻在一周後死亡。相關部門調查後，發現男子所食的生蠔帶有「創傷弧菌」（Vibrio vulnificus），懷疑涉事海鮮檔的生蠔及其他貝殼類海鮮皆受到污染，因此決定扣查攤檔所有海產。

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綜合外媒報道，該名54歲男死者於聖路易市一間名為Fruit Stand & Seafood的海鮮檔吃了生蠔，幾天後開始感到不適，前往醫院求醫後發現感染創傷弧菌，最終在當地時間6月8日不治身亡。

當地衛生部門表示，創傷弧菌大多出現在溫暖的沿海水域，在夏天會更為常見，生蠔及其他貝殼類海鮮都有可能攜帶這種病菌。根據調查，目前沒有任何證據顯示污染涉及人為，因此相信該批海鮮在到達攤檔時已受污染。部門目前已將涉事攤檔內剩餘的所有海產扣下，正在調查牠們的來源，並呼籲民眾丟棄在該攤檔購買的生蠔。

根據衞生防護中心資料，創傷弧菌可經傷口和進食被污染、未經煮熟的海鮮感染，潛伏期一般為24至72小時。傷口感染可導致「壞死性筋膜炎」（即「食肉菌感染」），這種感染能破壞身體組織，嚴重的可致命，死亡率約為30%。

如進食被創傷弧菌污染的食物，則可能引起發燒、腹瀉、嘔吐及肚痛。如患者有其他疾病，尤其是肝病，創傷弧菌更可能引致血液感染，症狀一般包括發燒、發冷、血壓下降和皮膚出現水疱。

急症專科馮顯達醫生曾受訪稱，感染創傷弧菌早期與一般皮膚發炎不大分別，感染範圍處會疼痛、腫脹。維持約幾小時至大半日後便可急速惡化至皮膚瘀黑、出現水泡、潰爛等情況。進行手術治療時，醫生會按組織壞死跡象而決定是否需要截肢。預防創傷弧菌感染途徑：

  • 如手上有傷口就盡量不要處理、接觸海產。
  • 如家庭主婦必須在煮食時接觸海產，可戴上手套，並在接觸海產後盡快清潔雙手。
  • 萬一被海產、魚類、貝殼類刺傷，都要徹底清潔雙手。
  • 海產最好煮熟才進食，因為熱力可殺死創傷弧菌。

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責任編輯︰羅嘉欣

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