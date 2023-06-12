  • 32°C
香港時間 : 2023612日 (週一) 14:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TVB御用姣精】鄧伊婷出海騷34C身材　Irina因一事未能演《一舞傾城》【多圖】

娛樂 13:03 2023/06/12

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

鄧伊婷坐豪華遊艇騷34C美好身材。

擁有34C豐滿上圍的「汁汁姐」鄧伊婷（Irina），一向是性感尤物，戲裡戲外從不吝嗇晒美好身段，因而獲封「TVB御用姣精」之稱。

Irina已有一段時間未有派福利，近日趁著出海拍下水著靚相，迎接夏日的來臨。

【一舞傾城】趙碩之執二攤代鄧伊婷演舞女　與林建名父女相稱卻因合約反面【多圖】

Irina在社交平台分享兩張水著靚相，穿著白色比堅尼泳裝的她，挨在欄杆邊批腮擺甫士，並留言：

🛥️
熱天氣早來到
就有早來到的福利
每天笑著生活
就有笑著過的幸福💕

帖文一出即吸引逾4千人讚好畀like，留言大讚好索、好正、好火辣！對比Irina以往的水著照，這兩張相片性感的程度只是小意思。

【開心速遞】性感女神鄧伊婷遊泰國被非禮　遭熊抱摸胸強吻勁驚心

最新影片推介：周吉佩專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】周吉佩早婚彌補親情遺憾　吉吉自認嚴父：子女不能溺愛

本有份出演《一舞傾城》

現年33歲的鄧伊婷（Irina），曾在旅遊節目《3日2夜》大騷身材引起民關注。其後憑處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演大小姐秘書Latte一角為人熟識，她還參演多套劇集包括《陀槍師姐2021》、《伙記辦大事》、《踩過界II》等。

當中在《迷網》飾演高海寧閨密Brenda，性感演出令網民留下深刻印象，因而被封為「TVB御用姣精」。

鄧伊婷在《迷網》性感演出，被封「TVB御用姣精」。

Irina原先有份出演熱播劇《一舞傾城》，當中「魚旦媽」莊鍶敏管領下舞女、單親媽媽「媚媚」一角，本來由她演出。

可是拍攝時期，香港與內地有關核酸檢測CT值要求不同，Irina因核酸報告不符合內地要求而成為確診人士，最終讓趙碩之執二攤頂上。

    點擊圖片放大
    +17
    +16

【一舞傾城】趙碩之執二攤代鄧伊婷演舞女　與林建名父女相稱卻因合約反面【多圖】

傳被富豪追求

Irina在網上人氣不俗，其IG擁有11.1萬粉絲追蹤。2021年，她獲神秘金主斥資百萬力谷人氣，在紅隧口、銅鑼灣、將軍澳多個地方，租下大型廣告位賣「廣告」。

最令人摸不著頭腦的，廣告牌上只有「IRINA TANG 鄧伊婷」字眼以及一個二維碼，二維碼直接登入Irina個人Facebook帳戶。

鄧伊婷曾傳被富豪追求。

當時即引來網民在討論區開post熱議，傳出獲富豪力追之說。這段期間她曾晒出收到目測超過500支紅玫瑰的巨型花束，未知兩事是否有關連。

對於「神秘廣告」，Irina在IG表示為美容廣告，坦言曾「埋怨過它帶給麻煩」：「感恩這個美容廣告讓我過左好amazing的一個月，一開始我埋怨過它帶給我麻煩，最後我決定感恩💕stay positive。感恩當初決定接拍這廣告且酬勞不錯，之後有什麼故事我就不知道了，相信這件事一定是好事！」

更多鄧伊婷靚相：

    點擊圖片放大
    +33
    +32

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【濠玩夏水禮】余思霆陳婉衡忘我玩遊戲　比堅尼上陣大派福利【多圖】
17:04 2023/06/04
【濠玩夏水禮】余思霆陳婉衡忘我玩遊戲　比堅尼上陣大派福利【多圖】
【濠玩夏水禮x開心速遞】蘇韻姿「降凍」即落水　水著玩遊戲力抗邵初【多圖】
19:06 2023/06/04
【濠玩夏水禮x開心速遞】蘇韻姿「降凍」即落水　水著玩遊戲力抗邵初【多圖】
【開心速遞】網民集氣Latte當《愛回家》常駐角色　細數大小姐歷來秘書【多圖】
12:58 2021/01/29
【開心速遞】網民集氣Latte當《愛回家》常駐角色　細數大小姐歷來秘書【多圖】
【開心速遞】性感女神鄧伊婷遊泰國被非禮　遭熊抱摸胸強吻勁驚心
17:26 2022/11/14
【開心速遞】性感女神鄧伊婷遊泰國被非禮　遭熊抱摸胸強吻勁驚心
【法證先鋒V】楊梓菁+陳嘉慧+區明妙+曾淑雅備力捧　新劇集多位靚女小花成網民焦點
13:34 2022/11/15
【法證先鋒V】楊梓菁+陳嘉慧+區明妙+曾淑雅備力捧　新劇集多位靚女小花成網民焦點

你可能感興趣

【濠玩夏水禮】余思霆陳婉衡忘我玩遊戲　比堅尼上陣大派福利【多圖】
17:04 2023/06/04
【濠玩夏水禮】余思霆陳婉衡忘我玩遊戲　比堅尼上陣大派福利【多圖】
【濠玩夏水禮x開心速遞】蘇韻姿「降凍」即落水　水著玩遊戲力抗邵初【多圖】
19:06 2023/06/04
【濠玩夏水禮x開心速遞】蘇韻姿「降凍」即落水　水著玩遊戲力抗邵初【多圖】
【開心速遞】網民集氣Latte當《愛回家》常駐角色　細數大小姐歷來秘書【多圖】
12:58 2021/01/29
【開心速遞】網民集氣Latte當《愛回家》常駐角色　細數大小姐歷來秘書【多圖】
鄧伊婷 娛樂人物職業 演員 一舞傾城 電視劇 TVB 娛樂行業 廣告

最高瀏覽

【賭王千金】何超儀豪花千萬救患病老公　罕談陳子聰健康狀況：身體好弱
13:08 2023/06/11
【賭王千金】何超儀豪花千萬救患病老公　罕談陳子聰健康狀況：身體好弱
【生命鬥士】移民港媽患乳腺癌4期擴散全身　夫辭職陪伴照顧幼兒盼眾籌度難關
11:04 2023/06/11
【生命鬥士】移民港媽患乳腺癌4期擴散全身　夫辭職陪伴照顧幼兒盼眾籌度難關
【請食飯黨】尖沙咀名牌男女求請食飯　老公想俾$100醒目妻1招擊退
17:27 2023/06/11
【請食飯黨】尖沙咀名牌男女求請食飯　老公想俾$100醒目妻1招擊退