【TVB御用姣精】鄧伊婷出海騷34C身材　Irina因一事未能演《一舞傾城》【多圖】

▲ 鄧伊婷坐豪華遊艇騷34C美好身材。

擁有34C豐滿上圍的「汁汁姐」鄧伊婷（Irina），一向是性感尤物，戲裡戲外從不吝嗇晒美好身段，因而獲封「TVB御用姣精」之稱。

Irina已有一段時間未有派福利，近日趁著出海拍下水著靚相，迎接夏日的來臨。

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Irina在社交平台分享兩張水著靚相，穿著白色比堅尼泳裝的她，挨在欄杆邊批腮擺甫士，並留言：

🛥️

熱天氣早來到

就有早來到的福利

每天笑著生活

就有笑著過的幸福💕

帖文一出即吸引逾4千人讚好畀like，留言大讚好索、好正、好火辣！對比Irina以往的水著照，這兩張相片性感的程度只是小意思。

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本有份出演《一舞傾城》

現年33歲的鄧伊婷（Irina），曾在旅遊節目《3日2夜》大騷身材引起民關注。其後憑處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演大小姐秘書Latte一角為人熟識，她還參演多套劇集包括《陀槍師姐2021》、《伙記辦大事》、《踩過界II》等。

當中在《迷網》飾演高海寧閨密Brenda，性感演出令網民留下深刻印象，因而被封為「TVB御用姣精」。

▲ 鄧伊婷在《迷網》性感演出，被封「TVB御用姣精」。

Irina原先有份出演熱播劇《一舞傾城》，當中「魚旦媽」莊鍶敏管領下舞女、單親媽媽「媚媚」一角，本來由她演出。

可是拍攝時期，香港與內地有關核酸檢測CT值要求不同，Irina因核酸報告不符合內地要求而成為確診人士，最終讓趙碩之執二攤頂上。

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傳被富豪追求

Irina在網上人氣不俗，其IG擁有11.1萬粉絲追蹤。2021年，她獲神秘金主斥資百萬力谷人氣，在紅隧口、銅鑼灣、將軍澳多個地方，租下大型廣告位賣「廣告」。

最令人摸不著頭腦的，廣告牌上只有「IRINA TANG 鄧伊婷」字眼以及一個二維碼，二維碼直接登入Irina個人Facebook帳戶。

▲ 鄧伊婷曾傳被富豪追求。

當時即引來網民在討論區開post熱議，傳出獲富豪力追之說。這段期間她曾晒出收到目測超過500支紅玫瑰的巨型花束，未知兩事是否有關連。

對於「神秘廣告」，Irina在IG表示為美容廣告，坦言曾「埋怨過它帶給麻煩」：「感恩這個美容廣告讓我過左好amazing的一個月，一開始我埋怨過它帶給我麻煩，最後我決定感恩💕stay positive。感恩當初決定接拍這廣告且酬勞不錯，之後有什麼故事我就不知道了，相信這件事一定是好事！」

更多鄧伊婷靚相：

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