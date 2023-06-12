【養兒防老】大仔80歲細仔60多歲子女互相推諉無人肯養 近百人瑞婦怒告6名子女

▲ 山東1名近百人瑞婦，育有6名子女，大仔80歲細仔60多歲，子女互相推諉無人肯養佢。

「養兒防老、積穀防饑」是傳統社會的觀念！山東一名近百人瑞老婦，沒有獨立收入來源，又沒有住房，6名子女也因為贍養問題相互推諉，其飲食起居沒有依靠。萬般無奈，老婦怒告6名子女，要求子女履行贍養費義務，而她的長子已將近80歲，幼子已有60多歲。法院介入調解，最終6名子女同意輪流將劉婆婆接到自己家中贍養一個月，醫療費由六個子女均擔。

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綜合內媒報道，該名山東近百人歲劉婆婆，生於1925年，和丈夫育有5子1女。劉婆婆經濟拮据，臨老也沒有獨立收入來源、也沒有住房，6名子女又因為贍養問題相互推諉，其飲食起居無法得到保障。

無奈之下，劉婆婆一紙訴狀將6個子女告到山東省濟南市章丘區法院，要求判令她的子女們履行贍養義務：這時她的長子已將近80歲，最小的兒子也已是60多的老人。

法庭上，6個子女都向法官陳述自家的實際困難，稱自己年齡偏大，家庭困難，更直指覺得母親對子女有偏心。案件承辦法官在了解了每方當事人的實際情況和心理後，耐心做了各方的調解工作，最終6個子女達成一致，同意每個子女輪流將劉婆婆接到自己家中贍養1個月，照料飲食起居，醫療費由6個子女均擔。

審理此案的民事審判一庭法官栗偉昭表示，「羊有跪乳之恩，鴉有反哺之義」，孝道是中華民族的傳統美德，贍養父母是每一位子女應盡的義務。雖然劉婆婆的6個子女雖各有困難，但贍養父母是法定義務，據國家憲法和民法典都明文規定贍養父母是成年子女的法定義務，任何人不得改變，也不得附加任何條件限制。

『樹欲靜而風不止，子欲養而親不待』，子女應趁老人還在世時及時行孝，把溫暖送給父母，讓老人安享晚年，讓尊老愛幼的傳統美德源遠傳承！

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責任編輯︰王明芳