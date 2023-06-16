【走進社區】蒙黃花沃紀念小學「亦後日常」展覽 100個學生告別口罩的盼望

告別「口罩令」，孩子對後疫後生活有何盼望？中華基督教會蒙黃花沃紀念小學（下簡稱蒙小）與星愉願景（Wonders Initiatives），舉辦全港首個以紀念充滿挑戰的疫情展覽-「亦後日常」，將100個孩子摘下口罩後對生活的盼望，透過藝術創作，製作成100款明信片，並將經歷結集成書，在屯門市廣場展出，吸引逾萬人參與。

影片推介：

「亦後日常」展出100個學生作品

「亦後日常」展覽於6月2日至11日在屯門市廣場中央廣場舉行，靈感來自星愉願景創意總監暨駐會藝術家、「亦後日常」聯合策展人李曉彤的深刻經歷。她作為一名專業人像攝影師，在疫情期間曾經遇到一個孩子，拒絕摘下口罩拍攝照片，令她意識到過去3年來，無形的變化如何影響大家日常生活。

策展人之一、星愉願景的市務與傳訊總監，聯合策展人列家誠表示：「我們不能簡單地回到疫情之前的世界。但如果我們擁抱我們所學到的，將有一個全新的可能性等待著我們。」這種觀點貫穿整個展覽，鼓勵觀眾與適應力的轉變力量互動。

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機緣巧合下，鄭家寶校長與星愉願景一拍即合，舉辦「亦後日常」展覽，展示蒙小學生在疫情期間創作的藝術作品。該校呂君怡老師稱，是次藝術作品共三、四年級100位學生參加，由兩位學生一組互相繪畫對方，藉此增加溝通機會。

相信每位孩子潛能無限

「亦後日常」從構思到成功展出，全校師生均付出很大努力，效果更令人相當鼓舞。鄭校長坦言，學生作品可走入社區展覽，實在是難能可貴。

去年9月才接任蒙小的鄭家寶校長，她2003年畢業於香港教育學院，獲第二屆小學教育學士學位，先後在打鼓嶺嶺英公立學校、中華基督教會基慧小學擔任課程主任，對課程規劃有豐富經驗，2019年起於中華基督教會基法小學擔任校長，她對本港教育及課程發展趨勢，理論與實踐感興趣，亦積極推動生命教育，致力培養學生21世紀所需素養。

▲ 鄭家寶校長相信，每位孩子都是潛能無限。（陳慧安攝）

踏上教育生涯之路，原來與鄭校長的小學經歷有關。鄭校長分享，在小四時被編入精英班，卻因全英文教學，即使勤力讀書，成績仍一落千丈，每次英文默書更不合格。

鄭校長指，由於成績欠佳，自己經常自己一個人偷偷哭，獲Miss Law安慰，五年級被踢出精英班，Miss Law竟成為她班主任，教她用國際音標學英語，令她茅塞頓開，只要找到學習方法就一定會成功。

鄭校長深信，每位學生都有其獨特的才能、天賦和優點，尊重每位學生的能力和價值，每位孩子都潛能無限，只要學校和家長能給予適當的啓發。

她又稱，在當前世界的情況下，學校應充分利用社會的資源，讓學生了解當前世界面貌，讓學生發展表達溝通、運用科技及資訊，善於解難和自學的能力，這樣才能延續、發展社會的生命力，改變個人及社會的未來。

特色校本課程 提升自理能力培養思維訓練

創校於1989年的中華基督教會蒙黃花沃紀念小學辦學歷史悠久，學校本身為一所標準中學校舍，因應屯門區內小學學位需求增加而改為小學。該校秉承母會「傳道服務」精神，以基督愛心為動力、以人為本的信念、積極進取的態度，提供優質全人教育，啟發學生潛能，分享整全福音，培育學生成為良好公民，回饋社會，貢獻國家，深受屯門區家長歡迎。

▲ 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學辦學歷史悠久。（陳慧安攝）

該校梁啟智副校長表示，學校重點發展跨學科課程學習，除小學常規課程外，還設有校本課程，上午學習常規課程，下午則以活動式教學，注重學生在生活經歷上解難，鼓勵學生動手創作，提升綜合運用知識能力。

蒙小的校本課程甚具特色，包括自理課、博學課及校本IT&STEAM課程。梁副校長解釋，部分學生在成長過程中家庭照顧較好，「曾經見過下雨天，學生到校後在有蓋操場更換鞋襪，因為不會綁鞋帶，只把雙腳伸出來等家長代勞。」教育不單是傳授知識，而是透過教育，讓學生自小養成良好的習慣，讓他們明白自我照顧是本身的責任，並從日常生活中鍛鍊，提升個人的自理能力。學校因此構思此課程，從低年級教起，從關愛角度出發，教學生小一要懂得自己執書包、褶衫等，培養責任感及「自己的事自己做」的自律精神。

至於高年級學生則配合生活經驗，透過學校自家廚房教授無火煮食，讓高小學生學懂簡單煮食，避免長大仍飯來張口。梁副校長強調，除了家長的配合外，學校亦會聯同社區中心等外來資源，曾有年長者退休後想貢獻社會，故邀請長者到校，教學生生活自理，如縫紉等。

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而在博學課中，主要是培養學生思維訓練，透過不同技巧應用學科不同層面，以及重視學生資訊素養。梁副校長指，現時很多學生容易透過書籍及網絡接收太多資料，但欠缺組織及分析能力，透過課程將接收的資料組織，重新用自己文字表達，同時亦培養學生各項共通能力。

校本I.T.&STEAM課程目的在強化科學探究、科技、機械編程等學習，亦期望加強I.T.和電子學習的教育元素。STEAM探究課主要進行科學探究及創客製造相關 的學習和實作活動，豐富創意研習的氛圍。I.T.課則推展電子硬件、應用軟件、網上平台系統等運用，並增進學生在電子構件如 micro:bit、IOT sensors、簡易編程及人工智能(AI)的初階學習。

梁副校強調，蒙小是關愛校園，學生無論成績強弱都會兼顧，學校更有很多全方位活動，讓不同學生突顯獨特的才能，例如在音樂範疇，學校正組織管弦樂團，讓學生在合奏學懂合作溝通，提升學生自信心；學校校際舞蹈亦表現出色，曾獲校際舞蹈優等獎等，學校更有獨立舞蹈室，為學生提供優質的練習環境。

貫徹5個「學會」 提升學生自信

對於學校未來發展路向，鄭校長表示，學校未來會承接跨學科課程，包括從閱讀中學習中華文化；透過設計思維，讓學生學習到同理心；同時培育未來領袖，讓不同學習步伐的學生，清晰自己的發展方向及目標，在他們範疇中創出一片天。

鄭校長期望，學校培養學生除擁有豐富而紮實知識外，還會「學會求知、學會做事、學會改變、學會共處、學會自我發展」；培養學生具共同能力，擁有多元能力，可應對世界變化，更會培養學生在個人成長中自信、積極、快樂。

鄭校長堅信，每個孩子都是家長的掌上明珠，但再優質的珍珠也需要打磨和拋光，她期望，透過校本課程，包括服務學習，跨課程閱讀等，讓每個孩子都有成功的機會，造就更大的可能性。

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記者：黃存新