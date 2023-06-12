【人間小天使】11歲女童3年籌500萬扶弱 成為新加坡最年輕慈善事業獎得主

▲ 年紀雖小，但愛心爆燈。

身教重於一切，新加坡一對義工父母，培養出女兒擁有一顆大善心，恍如人間小天使，她於疫情期間發起一系列網上籌款活動， 三年來通過50個籌款項目，為多個慈善組織機構眾籌逾90萬坡元（約港幣500萬）善款，讓動物、殘障者和小學生都獲益。女孩的愛心善舉備受認可，去年10月, 她獲頒總統志願服務及慈善事業個人獎(學生組)，是新加坡歷來最年輕的得主。

根據新加坡傳媒報道，11歲的莊睿婕自小就跟隨父母做義工，直至2020年疫情爆發，父親一次偶然說起收容所的兔子可能會面臨缺乏食物和照顧的困境，令愛兔的睿婕憂心不已，更打算把零用錢捐贈給愛護動物協會，但父親提議她不如站出來發聲，讓更多人知道並幫助兔子。

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睿婕於是開始通過Giving.sg平台發起籌款活動，幫助了多個慈善機構，令動物、殘障者和小學生都受惠。莊睿因為慈善活動而備受關注，更於去年獲總統志願服務及慈善事業獎，成為歷來最年輕的得獎者。

最難是設計籌款文案

至今，睿婕已先後發起了50個籌款項目，為10多個慈善組織機構籌集逾89萬坡元（約港幣500萬）的善款。 莊睿婕接受當地傳媒訪問時透露，每次發起籌款項目，最大的挑戰是設計文案和圖片，引起善長們的注意︰

我會先找到想幫助的慈善組織，寫好簡介，定下籌款活動的期限和目標金額後，通過平台向慈善組織申請為他們發起籌款，對方同意後，就能開啟項目接受公眾的捐款。

莊婕對社會的愛心貢獻備受認可，去年10月, 她獲頒總統志願服務及慈善事業個人獎(學生組)。 她同年也獲提名「沉默英雄」獎項(Silent Heroes Award)，成為最年輕的決賽候選人之一，她表示︰

我知道做的事情能幫助很多人，便感到很開心。我很享受整個過程，學到了新知識，也遇享受整個過程，學到了新知識，也遇到了其他人。只要有時間可以幫助別人，我就會盡量幫。

因捱餓想到幫助窮學生

之前有一次她因忘記帶零用錢而餓着肚子上課，她感同身受，想到要幫助那些窮困常捱餓的學生，她連續三年為《海峽時報》學校零用錢基金發起籌款活動，幫助更多小學生。今年目標是籌得1440坡元（約港幣8,400元），資助兩名低年級小學生一年的零用錢，結果她半年就超標，籌得3.3萬坡元（約港幣19.3萬）的款項，令她讚歎社會充滿愛心。

不過，莊睿母親沈耀琪也曾透露女兒的好意曾被一些慈善機構拒絕，「他們可能以為是小朋友鬧着玩，有時候會問很多問題。本來就是一片番好意，突然變得複雜起來，雖然我也理解他們的顧慮，但我會提議女兒找另一個組織合作。」她認為不應為女兒設限，但現階段始終是學業最重要︰「不管年齡大小，皆可盡力助人，但女兒今年小六會考，要抓緊時間溫習，將慈善活動暫停。」

溫習備考暫停籌款活動

莊睿婕目前正忙於溫習備考，待小六會考結束後，她表示會繼續從事義工及籌款活動，希望可以藉自己的經歷感染更多人參與慈善活動︰「每個人都有自己的選擇，但不管年齡大小，都可以盡自己所能去幫助別人。」

除了網上籌款活動，睿婕也參與許多義工活動，包括每逢週末到淡濱尼「社區冰箱」角落幫忙整理和分發捐贈物品，方便獨居老人和有需要的家庭領取。

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