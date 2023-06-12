【宅男女神】李蔓瑩身材驕人獲網民喜愛　Renee無懼世俗眼光與同性伴侶「放閃」【多圖】

▲ 李蔓瑩（Renee）有一副好身材！

炎炎夏日，又是泳裝出動的時間！擁有驕人身材的李蔓瑩（Renee）再度「派福利」，其泳裝造型真是相當有震撼感，網民留言大讚：「感覺上比以前更加女人味咗」、「Renee寶寶好身材呀」、「這麼正」！

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李蔓瑩：淨係鍾意著連身泳衣

Renee在IG發布自己身穿黑色連身泳衣於泳池邊打卡的靚相，完全盡現深長事業線，令一眾網民大飽眼福！

她也有在帖文中提到自己是「淨係鍾意著連身泳衣」，不過相信一眾粉絲應該也不太介意吧？

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與同性髮型師相戀

Renee入住的酒店為「同志驕傲月」設置彩虹打卡熱點，自2019年與同性髮型師Joe相戀的她，向來也相當支持活動，同時大派福利。

Renee曾與鄺家銘（阿占）有一段情，分手過後與Joe打得火熱，不時在社交平台高調哂愛，更曾指家人、朋友、粉絲已接受她們。

在2020年，Renee在社交平台公開鑽戒相，隨即惹來結婚傳聞，她其後作出否認，並指喜歡旅行結婚。

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赴泰「出事」

在2022年8月，Renee與張右雨一同到馬來西亞、泰國拍攝旅遊節目，不少粉絲都擔心二人到泰國後的人身安全，而Renee在每一天也有在社交網站「報平安」。

她忽然上載手臂受傷的照片，並寫道：「點解我咁大頭蝦咁論盡，落雨天跣一跣就撞落去車門度，好彩冇流血。」幸好，當時的她只是受了輕傷。

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憑《開心魔法》出道

現年32歲的Renee，在2011年參演電影《開心魔法》出道，曾在杜汶澤網台喱騷主持節目《為何深夜總是餓》。

另外，Renee又不時擔任ViuTV節目的主持與嘉賓，她也有份亮相最近熱播的《初戀Action！》。

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