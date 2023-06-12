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【最壞身教】男童超市亂掟貨品落地遭勸阻　惡媽反鬧職員︰先讓孩子玩夠

育兒經 12:49 2023/06/12

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熱門 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

內地一對母子行逛超市時，兒子亂掟貨品落地遭到勸阻，媽媽竟反鬧售貨員︰「先讓孩子玩夠。」（影片截圖）

中國家長見到孩子有錯要指正！內地浙江寧波一名母親近日帶兒子逛超市，其間兒子弄跌貨架上的貨品散滿一地，售貨員看見後連忙上前勸阻，沒料到竟惹怒男童母親，反被怒吼「先讓孩子玩夠，不然小孩會哭」，理直氣壯得令人驚訝。

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綜合內地傳媒報道，網上近日流傳一段影片，浙江寧波一名母親帶同兒子逛超市時，自己忙於選購貨品未有看管兒子，其間兒子疑因貪玩將貨架上的貨品丟到地上，售貨員隨即上前向該名母親問道︰「是不是你家的孩子，都把東西全部扔在地上了，你快管管他。」售貨員見她沒有理會再說︰「小孩不懂事你大人要說的呀。」怎料惹怒男童母親並駁斥︰

第一，我的孩子是做得不對；第二，我已經再跟我的孩子說了，我跟你說了，我會整理到位。我已經在阻止他了，但並不是說阻止就有效的。

兒子亂掟貨品落地，母親竟向售貨員提出，先讓她孩子玩夠。（影片截圖）

過程中，她更用兒子玩耍的玩具槍一直指向售貨員，更沒有理會對方的不滿，理直氣壯稱︰「我就點你怎樣」。最後由另一名超市售貨員從地上撿起商品放回貨架上，事件才告一段落。

    點擊圖片放大
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影片一出引來不少內地網民批評，有人留言形容她無賴，「慈母多敗兒」、「這是你家開的超市？」、「熊孩子總有個熊家長」，又擔心該名男童長大後會是社會的禍害；有人直言，玩完學會整理是好的教育方式，但玩也應該注意場合。

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責任編輯︰王明芳

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