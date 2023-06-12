【酷熱天氣】中暑有陽陰之分嚴重者可致器官衰竭　中醫︰常併發橫紋肌溶解症

▲ 註冊中醫師指，中暑有陰陽之分，嚴重可併發橫紋肌溶解症及致器官衰竭。

香港早前受颱風瑪娃影響，連日氣溫升破「極端酷熱」35度水平！天口㷫最易中暑，尤其是在戶外或高溫環境中工作的人，特別要慎防。註冊中醫師吳海琪指，中暑分為陽、陰暑兩種，兩種症狀及治療方法各不同，應對症處方才會事半功倍。

▲ 最近天氣持續炎熱，氣溫隨時升破 35 度，戶外活動或工作人士易中暑。（iStock圖片）

由於夏天具有炎熱的暑氣及濕氣瀰漫的特性，因此人體在這個時節特別容易受影響。註冊中醫師吳海琪解釋︰

從中醫角度出發，中暑可分為『陽暑』及『陰暑』。陽暑就是常見因溫度過高，身體無法調節體溫時的中暑情況；陰暑即是指受吹風乘涼或過度喝冷飲所影響，造成氣虛或陽虛，俗稱「攝親」。

可分陽暑陰暑

中陽暑的人，通常是長時間出現在高溫、通風差、濕度高的環境中，而且在這些環境中持續流汗，卻沒及時補充鹽份及水份而中招。

「身體受暑熱影響，會出現氣陰兩傷的證型，令中暑人出現發熱、頭暈頭痛、大汗、疲倦、口乾等不適症狀。嚴重者甚至會有意識不清、呼吸紊亂等熱衰竭等級的症狀。」

▲ 從中醫角度出發，中暑可分為陽暑及陰暑兩種。（iStock圖片）

吳醫師指，如高溫加上多雨，人體更會被環境的暑濕影響到脾胃功能，引致肚瀉、翳焗等症狀。

「至於中陰暑的人，通常是因為使用了不當的解暑方法所致，令人體在短時間內經歷劇烈的大溫差轉變。如在高溫的室外突然進入冷氣房，或是劇烈運動後突然飲大量凍飲或沖凍水涼等，會有輕微發熱出汗，異常疲累伴有頭暈、噁心及無食慾等症狀。」

嚴重可致器官衰竭

而孕婦、嬰幼童、患慢性病長者、糖尿病、心血管疾病及感染性疾病患者、睡眠及飲水不足的人，以及營養不良或肥胖的人，會較容易中暑。

當中暑症狀嚴重時，腦部或其他器官會長時間處於高熱狀態，時間愈久，有機會引致多重器官衰竭，如心臟、肝臟及腎臟，更會引發心肌梗塞、急性呼吸窘迫、橫紋肌溶解症、瀰漫性血管內凝血等併發症，最嚴重可致死亡。

吳醫師續指，橫紋肌溶解症是中暑後常見的併發症之一，即是橫紋肌的肌纖維膜出現劇烈損傷，導致肌肉細胞膜破裂、壞死。

「過程中細胞會釋放大量鉀離子及尿酸，如無法及時排出，會引發高血鉀症以致心律不整。而尿酸以及細胞肌肉蛋白亦會損害腎臟，甚至會有三分一機會引致腎衰竭。」

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可輔以刮痧按穴

而針對陽暑及陰暑兩種類型的中暑，中醫各有不同的治療方向。吳醫師指︰

「中醫治療陽暑，是以解暑益氣生津、清心開竅為主，一般會使用西洋參、麥冬、五味子、知母等中藥為患者解暑。而治陰暑則是以袪暑解表、化濕和中為主，一般會處方扁豆、紫蘇、藿香等中藥，但建議應先諮詢專業中醫師。」

陽暑患者亦可使用刮痧治療，從頸部往下至背部，從中間督脈開始，慢慢往兩旁的膀胱經，再到旁邊的膽經，從上往下，每處刮20下，將熱氣打通。

但吳醫師提醒，刮痧後謹記要喝杯溫水，輔以按摩風池穴、合谷穴，以促進血液循環。陰暑患者亦可透過按摩內關穴及神門穴，來改善中暑症狀。

如發現身邊人中暑，吳醫師說可遵從以下方法為患者作應急處理：

1.將中暑者移至陰涼及通風地方。

2.鬆開其衣服，平躺休息，如想作嘔可側躺。

3.煽風及用水擦拭患者身體以降溫，可墊高腳跟助血液流回心臟。

4.當患者體溫開始下降，可給他飲用電解質飲品。

但她提醒，如中暑者體溫低於攝氏36度，應停止降溫。而且如完成以上程序後，患者症狀仍未緩解，必須盡快求醫。

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兩款湯水預防中暑

（１）冬瓜薏仁湯

功效：清暑祛濕、健脾益氣。冬瓜有清熱解毒、利尿消腫及解暑作用。白扁豆則能健脾化濕，和中消暑。但要注意，湯內有薏仁，孕婦不宜服用。

材料：冬瓜250克、豬脊骨100克、白扁豆15克、薏仁10克、蜜棗一粒。

做法：豬脊骨切塊，汆水。扁豆、薏仁浸泡30分鐘，冬瓜連皮切塊。將配料同放入鍋內，加適量清水以武火煮沸，轉文火煲1至2小時，以鹽調味後飲用。

（２）紫蘇薄荷茶

功效：解表散寒、疏散風熱。

材料：紫蘇4克、薄荷8克

做法：將所有材料分為4份，每次取一份放杯中，用250毫升沸水沖泡，浸約5分鐘，待香味一出即可飲用，可作為茶飲。

記者：黃依情