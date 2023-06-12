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【嫁入豪門】準奶奶提出2大苛刻入門要求　準新抱肥胖被當眾羞辱慘食老公死貓

親子 13:19 2023/06/12

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熱門 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

豪門準奶奶提2大苛刻入門條件，要求半年内減22磅免失禮，還直斥「太胖難懷孕！」

女人何苦為難女人呢？準奶奶對準新抱提出兩大苛刻入門要求，一是減重22磅，二是懷孕。為求準新抱減重成功，準奶奶不惜多翻羞辱準新抱。而且，未婚夫的精蟲數量少引致難懷孕，準奶奶不知情而責怪準新抱「太胖難懷孕」。

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近日，台灣營養師劉怡里在台灣節目《新聞挖挖哇》中透露，一名準新抱被豪門準奶奶帶到減肥門診求助，來自名門望族的準奶奶要求新抱在半年內減掉22磅，以免令家族丟臉。

準新抱坦言自己已經有在努力運動及控制飲食，但成效不顯著，她詢問劉怡里：「壓力是不是也會讓人瘦不下來？」準新抱向營養師訴説自己被準奶奶當眾羞辱的經歷。一家人吃飯期間，準奶奶不但會限制她的飯量，而且如果她多夾一塊肉，準奶奶更會敲她的筷子，直斥：「你太胖，要減肥」。飯後，準奶奶更要求她立即去洗碗，表示吃飽後站著才不會變胖。如果家庭慶祝生日食蛋糕，她分到的蛋糕亦會被準奶奶沒收。

另外，準新抱亦有向劉怡里淚訴被準奶奶要求懷孕一事。準奶奶認為是因她太胖所以難懷孕，但其實真正原因是未婚夫的精蟲數量少，而未婚夫不願告訴自己母親，令她對減重一事更感壓力山大。不過，她最後減重成功，順利成為人妻。

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責任編輯︰王明芳

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