【香港小姐2023】自信網紅嘿莉為選美大改造　進行4招變身盼成港版昆凌

▲ 唔知第二輪面試見唔見到佢？

早前拍片自爆報名參選港姐的嘿莉，是一名港漂網紅，有開設抖音、小紅書帳號，不時拍片分享生活動向。

日前她在網上再次上載新片，新片命為「港姐變美大改造」，片中可見，自信的嘿莉自言一個月內要美若天仙，望成為港版劉若菲﹑港版昆凌和港版迪麗熱巴。

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4招大改造

因此，她分享進行4招大改造，第一樣是「剃腳毛」，不過嘿莉指自己腳毛不多，只有一條，第二樣是「刮唇毛」。

第三樣是「種睫毛」，嘿莉完成種睫毛後，最後再將指甲換顏色，還叫大家要留意她選港姐並留言：「我决定要洗心革面，重新做人。」

▲ 嘿莉4招大改造。

積極經營社交平台

嘿莉在小紅書及微博都坐擁超過7萬粉絲，據知她在各個社交平台擁有的粉絲超過40萬。而她在IG簡介中指自己是「vlogger記錄香港留學生活日常」，並指自己畢業於美國俄亥俄州立大學（The Ohio State University）、現時在香港中文大學讀碩士。

嘿莉積極經營各個社交平台，拍攝的短片以搞笑風格為主，她更經常做出各種誇張表情，深得網民歡心。

她又自爆曾接廣告已有43萬收入，亦有創業，擔任移民留學顧問，輕鬆月入10萬。

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