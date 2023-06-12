  • 33°C
香港時間 : 2023612日 (週一) 13:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港小姐2023】自信網紅嘿莉為選美大改造　進行4招變身盼成港版昆凌

娛樂 12:27 2023/06/12

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

唔知第二輪面試見唔見到佢？

早前拍片自爆報名參選港姐的嘿莉，是一名港漂網紅，有開設抖音、小紅書帳號，不時拍片分享生活動向。

日前她在網上再次上載新片，新片命為「港姐變美大改造」，片中可見，自信的嘿莉自言一個月內要美若天仙，望成為港版劉若菲﹑港版昆凌和港版迪麗熱巴。

【香港小姐2023】北方佳麗社交網生活照曝光　 自信網紅+黑版舒淇+再版范冰冰【多圖】

最新影片推介：周吉佩專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】周吉佩早婚彌補親情遺憾　吉吉自認嚴父：子女不能溺愛

4招大改造

因此，她分享進行4招大改造，第一樣是「剃腳毛」，不過嘿莉指自己腳毛不多，只有一條，第二樣是「刮唇毛」。

第三樣是「種睫毛」，嘿莉完成種睫毛後，最後再將指甲換顏色，還叫大家要留意她選港姐並留言：「我决定要洗心革面，重新做人。」

嘿莉4招大改造。

積極經營社交平台

嘿莉在小紅書及微博都坐擁超過7萬粉絲，據知她在各個社交平台擁有的粉絲超過40萬。而她在IG簡介中指自己是「vlogger記錄香港留學生活日常」，並指自己畢業於美國俄亥俄州立大學（The Ohio State University）、現時在香港中文大學讀碩士。

嘿莉積極經營各個社交平台，拍攝的短片以搞笑風格為主，她更經常做出各種誇張表情，深得網民歡心。

她又自爆曾接廣告已有43萬收入，亦有創業，擔任移民留學顧問，輕鬆月入10萬。

 

    點擊圖片放大
    +13
    +12

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【香港小姐2023】初選「自信組」 搏盡登場　屯門娜娜2.0+花裙大媽各領風騷【多圖】
15:05 2023/06/10
【香港小姐2023】初選「自信組」 搏盡登場　屯門娜娜2.0+花裙大媽各領風騷【多圖】
【香港小姐2023】18歲至27歲佳麗齊望爭入圍　 另類打扮展現自信過人【多圖】
18:09 2023/06/10
【香港小姐2023】18歲至27歲佳麗齊望爭入圍　 另類打扮展現自信過人【多圖】
【香港小姐2023】何小慧讚首輪面試港姐質素高　樂易玲談入圍標準透露海外取景
18:59 2023/06/10
【香港小姐2023】何小慧讚首輪面試港姐質素高　樂易玲談入圍標準透露海外取景
【香港小姐2023】「嫩版麥明詩」Surine被揭愛收兵　公屋娘娘忽然富貴收名牌【多圖】
18:20 2023/06/11
【香港小姐2023】「嫩版麥明詩」Surine被揭愛收兵　公屋娘娘忽然富貴收名牌【多圖】
【香港小姐2023】瑜伽老師KOL派大量大膽福利照　Venus未入圍已被揭黑歷史【多圖】
19:03 2023/06/11
【香港小姐2023】瑜伽老師KOL派大量大膽福利照　Venus未入圍已被揭黑歷史【多圖】

你可能感興趣

【香港小姐2023】初選「自信組」 搏盡登場　屯門娜娜2.0+花裙大媽各領風騷【多圖】
15:05 2023/06/10
【香港小姐2023】初選「自信組」 搏盡登場　屯門娜娜2.0+花裙大媽各領風騷【多圖】
【香港小姐2023】18歲至27歲佳麗齊望爭入圍　 另類打扮展現自信過人【多圖】
18:09 2023/06/10
【香港小姐2023】18歲至27歲佳麗齊望爭入圍　 另類打扮展現自信過人【多圖】
【香港小姐2023】何小慧讚首輪面試港姐質素高　樂易玲談入圍標準透露海外取景
18:59 2023/06/10
【香港小姐2023】何小慧讚首輪面試港姐質素高　樂易玲談入圍標準透露海外取景
網紅 香港小姐 娛樂人物職業 娛樂行業

最高瀏覽

【賭王千金】何超儀豪花千萬救患病老公　罕談陳子聰健康狀況：身體好弱
13:08 2023/06/11
【賭王千金】何超儀豪花千萬救患病老公　罕談陳子聰健康狀況：身體好弱
【生命鬥士】移民港媽患乳腺癌4期擴散全身　夫辭職陪伴照顧幼兒盼眾籌度難關
11:04 2023/06/11
【生命鬥士】移民港媽患乳腺癌4期擴散全身　夫辭職陪伴照顧幼兒盼眾籌度難關
【請食飯黨】尖沙咀名牌男女求請食飯　老公想俾$100醒目妻1招擊退
17:27 2023/06/11
【請食飯黨】尖沙咀名牌男女求請食飯　老公想俾$100醒目妻1招擊退