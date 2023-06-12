【超級毛特兒大賽】梳打憑「金絲雀」翻身摘冠　亞軍Sumo獲林夏薇讚眼神千變萬化

▲ 黃嘉雯、向海嵐、周奕瑋與《超級毛特兒大賽》三甲合照。

J2節目《超級毛特兒大賽》在昨晚（6月11日）舉行總決賽，大會司儀是黃嘉雯（Carmaney）及周奕瑋（Jarvis），評判團陣容則有主評判向海嵐、星級評判周嘉洛及林夏薇等共10人，林夏薇的性感晚裝更是相當亮眼，將其美好身段及靚靚鎖骨表露無遺。

在《超級毛特兒大賽》總決賽，8強合共爭奪5個獎項，包括冠亞季軍、「友誼小狗」及「最上鏡超毛」獎。整晚節目色彩繽紛，8強分別以「嘉年華」、「時尚街頭」及「高級訂製服」三個系列時裝登場，並接受「直銷商品」及「狗狗問答」兩大環節考驗。

【超級毛特兒大賽】林夏薇低胸露肩晚裝性感高貴 眼淺向海嵐喊不停

▲ 梳打可以與主人坐私人飛機到日本過白色聖誕。

配音用「金剛話」上陣

最終冠軍由唐狗梳打奪得，Sumo及薯餅則獲得亞軍及季軍。一向以型格取勝的Goocha，成「最上鏡超毛」得主；「友誼小狗」獎項則落在嬌滴滴的Bubu身上。

昨晚《超級毛特兒大賽》不止溫情洋溢，更不乏搞笑場面。

在直銷產品環節中，Jimmy為薯餅配音時，竟模仿金剛的特色「半鹹淡廣東話」上陣，由於維肖維妙，主持周奕瑋即打趣「問」薯餅是否認識金剛本尊。

▲ 冠軍梳打接受各人鼓掌祝賀。

背負亡父遺願作賽

Jimmy及後解釋由於薯餅在台灣出世，之後才被領養到香港生活，所以「通曉」金剛話。

雖然Jimmy表現出色又堅強，但背負著亡父遺願完成比賽的他，還是一度忍不住淚灑錄影廠，獲周嘉洛貼心遞上紙巾兼輕拍予以安慰，畫面有愛。

由比賽剛開始已憑「父子相」令人留下深刻印象的亞軍組合Kevin＋Sumo，在總決賽表現繼續亮眼，以「對眼識講嘢」馳名的Sumo，眼神及動作均與主人Kevin編排的台辭配合得天衣無縫，尤其扮演為食樣，更是入型入格，恍如真的想將司儀手上的咪食落肚。

▲ 林夏薇頒獎給亞軍Sumo。

梳打騷翻身絕技

直銷「狗狗Fun前檢查」的Sumo，更成功氹掂星級評判薇薇給予正評，薇薇說：「佢眼神好多變，頭先行Dog Walk時好不羈，但依家又變得好敦厚。」

至於冠軍阿Ken與梳打亦絕對實至名歸，主人與狗不但全程配合天衣無縫，當梳打應阿Ken要求兩度表現「金絲雀」式翻身絕技時，可謂將全晚氣氛推向高潮，周嘉洛更忍不住揚言要「畀10分（滿分）」。

▲ 周奕瑋講笑指周嘉洛是「單身狗」，周嘉洛亦十分配合做出「啼笑皆非」表情。

周嘉洛成氣氛擔當

成為節目「氣氛擔當」的嘉洛，又遭司儀周奕瑋搞笑指是4位星級評判當中、最似「單身狗」的一位，令周嘉洛啼笑皆非。

阿Ken提到今次參賽原因，是希望大家能對唐狗有更深入的認識︰「唔好畀梳打威猛外型嚇親，佢只係一隻又貪玩、又鍾意撒嬌嘅小朋友。」

最新影片推介：周吉佩專訪