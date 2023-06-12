【床蝨入屋】外傭入屋5個月頻帶有蚤二手衫回家　僱主崩潰求救：全屋都有蚤【附滅蝨貼士】

▲ 工人姐姐入屋5個月頻帶有蚤二手衫回家，床蝨入屋僱主崩潰求救：全屋都有蚤。

床蝨入屋令人頭痕！近日，有僱主在網上發文大呻，家中的外傭放假時，經常帶有蝨的舊衫回家，導致床蝨入屋，更因此找了滅蝨公司上門處理。而僱主經歷多次勸阻之下，仍然無法改善問題，只能向網民求救：「仲有咩方法令佢唔再攞有蝨舊衫返屋企？」

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近日，有外傭僱主在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，指家中的菲律賓外傭已入屋5個月，放假時經常從其他外傭姐妹處帶有蝨的二手舊衫回家。僱主表示，曾經用多種方法屢次勸阻對方，「已經鬧過、傾過、勸過工人……」，並要求對方將有蝨的衫全部丟棄，但外傭仍不理會，於上星期又再次帶了有蝨的二手舊衫回家，

佢上星期放假又靜雞雞攞啲有蝨嘅衫返嚟，而家又搞到全屋都有蝨。

僱主續稱，因為此事找了滅蝨公司上門處理，同時又懷疑因外傭這些有蝨衣物，以及她將外傭姐妹的衣服儲存在倉庫，從而導致倉庫內有蝨。僱主更表示，外傭明知衣服上有蝨，但仍照著上身，

佢自己都話有small insect咬佢。

因多次勸阻無果，該名僱主一度為此事感到頭痛，遂向網民求助，不少網民建議，「每次去完街入屋前要檢查佢啲物品，一發現有二手衫嘅就叫佢棄置，唔畀入屋」，亦有網民指出，舊衫可能是外傭自行購入，「多數係街邊買嘅二手衫和鞋」，並建議該名僱主直接解僱外傭，「滅蝨要使好多錢，我情願炒咗佢換過一個」。

有網民則詢問外傭是否因為「無衫著」才做出此行為，僱主便回應指，她的衣服已經放滿3個大抽屜和床底下，形容比自己的衣服還多。

我已經同佢講，你係嚟打工唔係做fashion show（時裝騷），佢仲話我畀唔夠位佢放衫，真係嬲到呢......

正確滅床蝨/木蝨方法

床蝨又稱臭蟲，主要棲息床舖、床板等地方，牠們不帶毒性、不會傳播疾病，但會叮咬人類，以吸食人血維生，令人皮膚紅腫、痕癢難耐，有時甚至會有水泡。TOPick綜合消委會及專家意見，教大家認出床蝨為患的跡象﹑防治床蝨的方法，以及滅蟲公司的服務價錢。要消滅床蝨/木蝨，要以下幾種辦法：

吸塵器處理

蒸氣噴射

清洗紡織品

熱力處理

化學防治

環境防治

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源表示，若居所內有床蝨，一般市民較難自行將其殲滅，如聘用專業的滅蟲服務，基本上需最少施行2至3次滅蟲工序，而處理長短及處理次數需視乎蟲患的嚴重程度、需要處理的範圍及居所環境而定。

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責任編輯：羅嘉欣