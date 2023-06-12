【香港小姐】何思懿落選後轉戰做新聞記者　愛跳鋼管舞曾遭性騷擾【多圖】

▲ 何思懿落選後轉戰新聞台當實習記者。

新一屆香港小姐競選面試又來臨，各方佳麗前日（6月10日）曝光，成為網民熱議話題。同時，引起網民留意過往佳麗目前的去向。

當中去年參選、20強止步的何思懿（Ceci），被發現目前在TVB新聞台當實習記者，新聞採訪造型曝光，獲網民大讚斯文、有鄰家女孩感。

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▲ 何思懿轉戰新聞台當實習記者。

加入多個商會

現年24歲的何思懿（Ceci）去年參選港姐，仍是一名修讀新聞傳播系學生。

當時已被指人脈廣闊，積極參與義工服務之餘，又加入多個商會，如香港特區中央青年獅子會、清水灣獅子會等，更為太平山青年商會籌委會主席。

熱愛舞蹈的她從中學開始已「習舞」，懂得多種舞蹈，其中更是鋼管舞擔當。

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IG遭受性騷擾

擁有35、24、35葫蘆身形的Ceci，從不吝嗇騷身段，不時在個人社交平台分享性感靚相。

當中不乏泳裝照、鋼管舞造型照、行山相等，可是曾有網民在帖文留下鹹濕留言性騷擾。

▲ 何思懿IG不時出現鹹濕留言遭受性騷擾。（IG圖片）

Ceci參選時表示想做個有影響力的藝人，雖然最終20強止步，未能入圍，但去年《萬千星輝賀台慶》她有份與刑慧敏、黎寬怡等行紅地氈，又在樊亦敏領軍下與一眾港姐以性感造型跳舞演出，看來機會多多。

豈料，原來她轉戰新聞台發展，由低做起成實習記者，似乎有望成為新一代主播女神！

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