  • 32°C
香港時間 : 2023612日 (週一) 14:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小三起底】國企高層小三晒消費紀錄高達240萬　被揭美國讀高中涉祼聊被踢出校

親子 13:11 2023/06/12

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

國企小三又再被起底。

内地「牽手門」事件近日鬧得沸沸揚揚，涉事的國企高層胡繼勇與「小三」董思槿均被停職，而董思槿因此被網民極速起底，最新消息有指她在美國讀高中，但因涉祼聊被踢出校，而她也喜歡炫富，曾在網上晒出消費紀錄高達240萬。

最新影片推介:

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】港產陀飛輪大王冀女兒繼承鐘錶工匠精神　讀最貴私校學好普通話

據內地網媒稱，有自稱董思槿朋友的張小姐，指董思槿的高中是在美國東部的一所私立學校，但她並沒有讀完高中3年，而是在入學一年後就被踢出校了，原因是她與網友裸聊，被學校發現後開除，隨後就被遣返回內地。董思槿回國後還是進入了中石油大學的本科，順利讀研究生，畢業後又進入了中石油工作，顯然這件事對她的影響不大。

報導還稱，董思槿的裸聊估計是她的「特殊癖好」亦或是「心理問題」。因為翻閱她的社交賬號不難發現，董思槿經常會曬出自己的一絲不掛的艷照及私密照。

    點擊圖片放大
    +11
    +10

網友還發現了疑似她的微信賬號，在其此前曾發布的一條朋友圈中，曬出了2021年前5個月的微信賬單，一共支出近43萬元。她亦曾晒出在北京名牌商場SKP的積分，該商場是一蚊換一分的。顯示她在該處消費超過240萬元（人民幣，下同）。她更曾在參加完同學會後，在微信朋友圈感慨「別人奮鬥的終點是我的起點」。此外，董思槿也曾曬出淘寶兩個帳號超過100多萬的消費紀錄。

董思槿的帳號從2014年9月至2014年12月間，曾多次在百度貼吧內諮詢如何辦理借款的內容。許多網民於是要求徹查董思槿，

她的錢是從哪裡來?

網民又指出董思槿家世亦相當雄厚，論家世背景更像是董思槿包養胡繼勇，父親是國家重點栽培人才，到日本早稻田留學，回國後位居要職，網民稱「是典型的年輕貌美富婆愛上胡總經理這個老baby」，「老baby」一詞也引發熱議。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳

相關文章

【財爺訪京】陳茂波訪國資委　指香港歡迎央企及國企來港上市
19:29 2023/04/18
【財爺訪京】陳茂波訪國資委　指香港歡迎央企及國企來港上市
【街拍斷正】國企高層與小三公然拖手逛街被街拍 火辣情婦身份大起底
12:45 2023/06/08
【街拍斷正】國企高層與小三公然拖手逛街被街拍 火辣情婦身份大起底
【火辣小三】國企高層小三被揭「黑歷史」　舊照曝光與現時「進化樣」判若兩人
11:32 2023/06/09
【火辣小三】國企高層小三被揭「黑歷史」　舊照曝光與現時「進化樣」判若兩人

你可能感興趣

【財爺訪京】陳茂波訪國資委　指香港歡迎央企及國企來港上市
19:29 2023/04/18
【財爺訪京】陳茂波訪國資委　指香港歡迎央企及國企來港上市
【街拍斷正】國企高層與小三公然拖手逛街被街拍 火辣情婦身份大起底
12:45 2023/06/08
【街拍斷正】國企高層與小三公然拖手逛街被街拍 火辣情婦身份大起底
【火辣小三】國企高層小三被揭「黑歷史」　舊照曝光與現時「進化樣」判若兩人
11:32 2023/06/09
【火辣小三】國企高層小三被揭「黑歷史」　舊照曝光與現時「進化樣」判若兩人
網絡熱話 婚外情 兩性關係

最高瀏覽

【賭王千金】何超儀豪花千萬救患病老公　罕談陳子聰健康狀況：身體好弱
13:08 2023/06/11
【賭王千金】何超儀豪花千萬救患病老公　罕談陳子聰健康狀況：身體好弱
【生命鬥士】移民港媽患乳腺癌4期擴散全身　夫辭職陪伴照顧幼兒盼眾籌度難關
11:04 2023/06/11
【生命鬥士】移民港媽患乳腺癌4期擴散全身　夫辭職陪伴照顧幼兒盼眾籌度難關
【請食飯黨】尖沙咀名牌男女求請食飯　老公想俾$100醒目妻1招擊退
17:27 2023/06/11
【請食飯黨】尖沙咀名牌男女求請食飯　老公想俾$100醒目妻1招擊退