【小三起底】國企高層小三晒消費紀錄高達240萬　被揭美國讀高中涉祼聊被踢出校

▲ 國企小三又再被起底。

内地「牽手門」事件近日鬧得沸沸揚揚，涉事的國企高層胡繼勇與「小三」董思槿均被停職，而董思槿因此被網民極速起底，最新消息有指她在美國讀高中，但因涉祼聊被踢出校，而她也喜歡炫富，曾在網上晒出消費紀錄高達240萬。

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據內地網媒稱，有自稱董思槿朋友的張小姐，指董思槿的高中是在美國東部的一所私立學校，但她並沒有讀完高中3年，而是在入學一年後就被踢出校了，原因是她與網友裸聊，被學校發現後開除，隨後就被遣返回內地。董思槿回國後還是進入了中石油大學的本科，順利讀研究生，畢業後又進入了中石油工作，顯然這件事對她的影響不大。

報導還稱，董思槿的裸聊估計是她的「特殊癖好」亦或是「心理問題」。因為翻閱她的社交賬號不難發現，董思槿經常會曬出自己的一絲不掛的艷照及私密照。

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網友還發現了疑似她的微信賬號，在其此前曾發布的一條朋友圈中，曬出了2021年前5個月的微信賬單，一共支出近43萬元。她亦曾晒出在北京名牌商場SKP的積分，該商場是一蚊換一分的。顯示她在該處消費超過240萬元（人民幣，下同）。她更曾在參加完同學會後，在微信朋友圈感慨「別人奮鬥的終點是我的起點」。此外，董思槿也曾曬出淘寶兩個帳號超過100多萬的消費紀錄。

董思槿的帳號從2014年9月至2014年12月間，曾多次在百度貼吧內諮詢如何辦理借款的內容。許多網民於是要求徹查董思槿，

她的錢是從哪裡來?

網民又指出董思槿家世亦相當雄厚，論家世背景更像是董思槿包養胡繼勇，父親是國家重點栽培人才，到日本早稻田留學，回國後位居要職，網民稱「是典型的年輕貌美富婆愛上胡總經理這個老baby」，「老baby」一詞也引發熱議。

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責任編輯︰王明芳