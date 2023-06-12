【細菌溫床】辦公室髒亂成細菌溫床　醫生揭1個地方細菌量多達270萬隻

▲ 辦公室髒亂成細菌溫床，醫揭1個地方細菌量多達270萬隻

大部分上班族每日有8至9小時都留在辦公室內，有時候甚至連用餐時間亦留在自己位置上完成。台灣就有醫生指出，辦公室環境比很多人想像中更加髒亂，蘊含不少細菌溫床，當中一個地方細菌量更高達每平方吋270萬隻！

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台灣重症科醫生黃軒於其Facebook專頁上發文，整理出辦公室3大細菌含量最高的地方，點擊下圖睇更多：

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黃軒指出，不少上班族會將飲品及零食、飯盒等食物放在辦公桌面上，因此可能導致油漬、汗漬、還有咖啡漬等積聚。專家建議每天用清潔劑或消毒劑擦拭桌面，並定期進行「斷捨離」，清理桌面上不必要的物品，避免囤積。

承上，不少人會在自己的辦公位置上吃東西，因此鍵盤表面不但會沾上灰塵、頭皮屑，還會有食物碎屑、指甲屑等造成細菌滋生的「營養食物」，建議可每周用吹風機或壓縮空氣吹走鍵盤上的雜物，並用消毒紙巾或酒精棉花擦拭鍵盤表面。

至於飲水機出水口是全辦公室細菌量最高的地方。因為平常甚少有人專門清潔這麼潮濕的地方，據說細菌量可多達每平方吋270萬隻，建議可每天用酒精棉花或消毒紙巾擦拭出水口，並定期更換過濾器。

黃軒表示，辦公環境的髒亂不只會影響人的工作效率，亦會令細菌及病毒在同事之間傳播，甚至將它們帶回家中傳染家人。因此他呼籲民眾為了自己、家人和同事們的健康，保持自己的良好「辧公空間健康生活」。

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責任編輯︰羅嘉欣