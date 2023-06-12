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【叱咤樂壇】黃心穎學佛靜心走出陰霾　與RubberBand鼓手泥鯭監製新歌《沙包》

娛樂 13:24 2023/06/12

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黃心穎跟TVB解約後轉當音樂人。

曾受「安心事件」影響被TVB雪藏的黃心穎解約後重新出發，轉型當音樂人的黃心穎上叱咤903節目《叱咤樂壇》接受謝茜嘉和Woody，分享由她親自作曲、填詞，以及與RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）一起監製的新歌《沙包》。

黃心穎跟謝茜嘉和Woody分享如何走出負面情緒，並談及與泥鯭合作的點滴。

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藉音樂放下負面情緒

黃心穎於訪問中有感而發：「好好彩有這些陪伴和關心，才能走出來。寫完（歌）便向前行，發現音樂原來是情緒出口。」

面對大量負評的她說：「有時會有不同的情緒去攻擊我，盡量去感受，但需要Keep Going，如果沒有這些情緒，人便很盲目。希望今年繼續以音樂人身份出發。」她透露目前已作了數首歌。

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與泥鯭合作

新歌《沙包》找來泥鯭一起當監製，談到二人於音樂上的合作，黃心穎透露：「他第一件事說『不要吵架，先抽離角色。』我很有主見，不過他亦謂『如果你叫我做監製，便要聽我的建議。』他是鼓勵性的。」

她續說：「我經常問他我是否很Stupid，我以前做的時候沒想過要發表我的音樂。他認為不Stupid，想做便做。」她坦言泥鯭幫了她很多。

她給自己的新歌6分（10分滿分），「Raw一點，想Close Mic一點，不想太多修飾，想真誠一點。在當時而然已盡力，但可更好。」

RubberBand鼓手泥鯭與黃心穎一起擔任新歌監製。（IG圖片）

轉當音樂人

成為音樂人對黃心穎來說是一個新嘗試，她覺得：「上天突然開了門給我，學的時候我不知道可以做些甚麼，當時很迷茫。當時跟前公司傾過，他們很好，有邀請我拍劇或做綜藝。最終都是選擇做音樂，決定要面對恐懼。」

備受千夫所指的她以前會很介懷別人的評論，「現在的我平靜了很多，再難聽的說話我都聽過，別人如何對我，是我的因果。我只可做好自己，其他事不能控制。」

她有感自己很幸運「一開始已決定學習演戲，佔了我很多時間，我不同演戲，情緒已被釋放，只需要演戲。」

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逐漸打開心扉

回港後，家人助她走出悲傷，「有家人在身邊助我揭開了雲霧，便有動力繼續向前。我不忍心看見爸爸這樣，之後我領養了狗狗。」

她又謂：「我當時不敢跟人太近，之後去放狗，便漸漸放開了，跟人接觸多了。日常的人和事會令我慢慢打開了心扉。之後我接觸了佛學，助我放低了很多，例如執著，人亦平靜了，現在好了很多。」

最後，她向主持人道謝：「想多謝你們邀請我上來分享，這些並非必然。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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