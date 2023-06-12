【日本旅遊】撑船仔遊九州宮崎高千穗峽　近距離感受17米高瀑布

▲ 九州直擊撑船仔遊宮崎高千穗峽，近距離感受17米高瀑布。

九州宮崎，雖然是個較冷門的遊日目的地，但勝在遊客稀少，可以慢慢感受這裏的絕景秘點之美。來宮崎縣的其中一大必遊點，非高千穗峽莫屬，在兩旁盡是陡峭的峽谷之間泛舟，兼且有壯麗的真名井瀑布加持下，近距離感受大自然的磅礡氣勢，也是種不錯的深度遊。

高千穗峽是日本九州宮崎縣中最知名的景點之一，這裏以陡峭壯麗的峽谷及澄明如鏡的山泉而聞名。約10萬年前，阿蘇火山噴發出來的熔岩流，經五瀨川流出冷卻及長時間侵蝕後，便形成了現在的柱狀紋理懸崖峽谷。

▲ 高千穗峽於1934年被日本政府列入名勝及天然紀念物，1965年更被歸入為國家公園。（黃依情攝）

峽谷總長約7公里，在兩旁的斷崖上仍清晰可見昔日火山爆發的痕迹。而在峽谷之間，還有一處著名景點，就是真名井瀑布。它更被選為日本百大瀑布之一，從17米的斷崖高處傾瀉而下，伴隨旁邊的青幽綠樹，視覺效果上的確非常震撼。

漫步划船雙重體驗

要欣賞這壯麗絕景，有些遊客會選擇在長約1公里的高千穗峽步道裏慢步，以高空俯瞰角度感受峽谷及瀑布。步道上還設有個小平台，是專門為遊人打卡而設，非常貼心。

沿途還會經過多個特色景點，例如是鬼八之力石、高千穗三段橋及仙人之屏風岩等。每逢夏季期間，真名井瀑布及步道會點燈，更添一份神秘氛圍。

若自問喜歡刺激的話，那必定要去體驗一下高千穗峽划船。由高千穗町觀光協會舉辦的划船體驗，於每日早上8時30分起至傍晚5時開放，每艘小艇租金為4,100日圓起（約231港元），最多可坐3人。

雖然門票可即場購買，但建議可於網上預先訂購，始終小艇數量有限，以防旺季遇上旅行團時就要白等。

▼ 點擊圖片放大 +2

限時來回最刺激

以記者這種划船零經驗的玩家來說，全程最刺激的莫過於是基本體驗僅得30分鐘，單要好好地操控小艇走直綫或轉彎已有相當難度，何況是到達終極目標真名井瀑布後再返回起點，心理壓力也頗大。加上沿途會不時遇上「同路人」，兩艇相遇的情景更是經常會發生。

要成功划到去真名井瀑布所需的氣力也不少，加上職員提醒切勿在中途換舵手，所以強烈建議掌舵重任應交由男士負責。

不過，千辛萬苦來到瀑布底下，一邊近距離感受17米凌空瀉下的流水響聲及彈起的水花，一邊要同時控制好小艇，慎防誤來個瀑布照頭淋「修行」，能如此無阻隔接觸大自然，也是個非常難忘及難得的體驗。

高千穗峽出租划船

地址：宮崎縣西臼杵郡高千穗町大字向山

時間：8:30am-5pm（河流水位上漲及安全檢查時暫停）

收費：每艘4,100至5,100日圓（約231至286港元）

網址：takachiho-kanko.info/tw/boat_kagura/

高千穗峽宿一宵賞夜神樂

高千穗峽位於宮崎縣北面，距離市中心約140公里，即使自駕或乘車前往動輒也要兩、三小時，所以如想遊覽高千穗峽的話，建議來個兩日一夜小旅行會比較划算。

除了重點節目於高千穗峽體驗划船外，必玩的還有乘坐高千穗「小火車」天照鐵路，在高空105米感受當地自然風光。

▲ 遊高千穗必坐天照鐵路小火車，可在105米大橋上飽覽當地壯觀美景。（官網圖片）

這條來回全長5公里的鐵道，2005年時曾遭到颱風破壞而停運，3年後重新改造為高千穗天照鐵路，走畢全程需30分鐘。

行程最特別之處是沿途會經過高105米的高千穗橋，更是1972年當時日本最高的鐵橋。坐在小火車上，從逾百米高的橋上往下看，那種「大地在腳下」的感覺亦刺激震撼。

千年神社感受風俗

高千穗峽附近設有不少民宿旅館，這次入住的是一間是較現代化及摩登的Solest高千穗酒店。酒店於2018年開業，房間裝潢走木系簡約路綫，設施仍相當新淨，環境寧靜舒適，步行約5分鐘便有間小便利店，非常方便。

酒店另一大特點就是非常近著名的高千穗神社，這個建於1,200多年前的神社，在日本神話中具有非常重要的意義，亦是當地最受百姓尊崇的神社。

神社內有兩株根部相連的高大雪松樹，相傳只要和家人或伴侶手拖手繞樹走一圈，神明將賜予子孫後代繁榮富貴。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

每年11月中至2月初，當地會舉行有逾800年歷史的夜神樂，即是通宵進行歌舞表演、說書，以及有戴着象徵各尊神明面具的民眾表演，亦是國家指定重要無形民俗文化財。

而高千穗神社每晚8時會有簡單版的夜神樂表演，雖然港人未必會明白箇中的故事，但親身體驗一下當地風俗文化也無妨。

高千穗峽天照鐵路

地址：宮崎縣西臼杵郡高千穗町三田井1425-1

費用：成人1,800日圓（約101港元）、小童1,100日圓（約62港元）

網址：amaterasu-railway.jp

旅遊 Info

簽證：持香港特區護照及BNO可免簽證入境，入境前可預先填寫Visit Japan Web方便過關。

貨幣：100日圓約兌5.61港元

機票：香港暫未有航班直飛宮崎，國泰或全日空航空等每日設有轉機航班往宮崎，需於福岡或東京機場轉機，票價由6,002港元起。

鳴謝 : 宮崎縣香港事務所、味珍味（香港）有限公司

記者︰黃依情