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【機票優惠】香港快運推飛韓國48小時快閃優惠　香港飛首爾釜山濟州單程$288起

社會 13:08 2023/06/12

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熱門 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

香港快運推飛韓國48小時快閃優惠。（香港快運圖片）

香港快運推出限時快閃機票優惠，香港飛首爾/釜山/濟州單程只需$288起，來回連稅釜山/濟州$1,307起、首爾$1,339起。首爾旅行日期由6月21日至11月30日、釜山/濟州由7月1日至11月30日。訂票日期由即日至6月13日。

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記者：黃穎津

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