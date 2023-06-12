【機票優惠】香港快運推飛韓國48小時快閃優惠　香港飛首爾釜山濟州單程$288起

▲ 香港快運推飛韓國48小時快閃優惠。（香港快運圖片）

香港快運推出限時快閃機票優惠，香港飛首爾/釜山/濟州單程只需$288起，來回連稅釜山/濟州$1,307起、首爾$1,339起。首爾旅行日期由6月21日至11月30日、釜山/濟州由7月1日至11月30日。訂票日期由即日至6月13日。

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航班時間：

釜山

去程：UO674 08:30-12:55/09:25-13:50/11:30-15:55 (二、四、六、日)

回程：UO675 13:40-16:15/14:35-17:10/16:55-19:30 (二、四、六、日)

濟州

去程：UO676 02:20-06:20 (二、四、日)

回程：UO697 07:55-09:55 (二、四、日)

行李寄艙費用：20kg 每程$290，25kg 每程$360，30kg 每程$425，40kg 每程$550

網上後加行李：20kg 每程$305，25kg 每程$460，30kg 每程$465，40kg 每程$570

*單一行李重量不能超過32kg

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記者：黃穎津