【死裡逃生】4童困亞馬遜森林40天奇蹟生還活命細節曝光　13歲姐姐憑1技能起關鍵作用

▲ 4童困亞馬遜森林40天奇蹟生還，活命細節曝光。

哥倫比亞4名孩童墜機後被困亞馬遜森林40天奇蹟生還，再有更多細節曝光！年齡介乎1至13歲的4名小孩，目前正在當地一間醫院就醫，而且精神和健康狀況良好。有調查人員披露，4名小孩之所以能於遍佈猛獸毒蟲的叢林生存多天，關鍵相信在於13歲姐姐對叢林的熟悉度，成功帶領各人避開了不少危險。此外，13歲姐姐事後亦有向家人透露，原來墜機後，受傷嚴重的母親仍然陪小孩們堅守了4日，且臨終前更叮囑眾人要努力尋找生機。

最新影片:

根據外媒報道，4名孩童於今年5月1日，與母親和一名親戚乘搭一架單引擎小飛機時遭遇事故，機上包括機師在內的3名成人於事件中悉數死亡，僅4名孩童於墜機後仍在亞馬遜雨林中存活，並於40天後被救援人員尋獲。4名孩童目前正在哥倫比亞首都的軍醫院接受治療。

軍醫Carlos Rincón表示，孩子們經檢查後身上僅有輕微割傷和擦傷，目前他們還無法食用固體食物，但狀況良好，預計再二至三周就能出院。哥倫比亞國防部長Ivan Velasquez Gomez則表示，13歲的姐姐Lesly是這群孩子能活下來的關鍵，「她對叢林的了解讓弟弟妹妹能在她身邊活下來」。

孩童的父親Manuel Miller Ranoque向傳媒表示，妻子於飛機墜毀後受了嚴重創傷，但13歲的Lesly事後曾告訴他，事實上，她母親還於事故後活了4天，而且臨終前更叫4個孩子離開失事現場去尋找生機。其他孩童親友亦指，相信小孩在墜機後，懂得躲在樹幹上，才能夠倖免於叢林中的猛獸的攻擊。

兒童福利機構負責人Astrid Cáceres表示，9歲的妹妹Soleiny很愛聊天，而5歲的Tien則和護理人員要故事書來讀，至於1歲的Cristin和護理人員互動時非常地安穩，13歲的Lesly則最好動，還吵著下床玩耍，因為她躺在床上很無聊。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰羅嘉欣