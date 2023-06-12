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【危駕突圍】涉公主道避截查危駕突圍　倉務員被控販毒危駕等5罪還押侯訊

社會 13:19 2023/06/12

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涉公主道避截查危駕突圍，倉務員被控販毒危駕等5罪還押侯訊。

25歲倉務員涉於公主道無牌駕駛私家車時，遭警員截查後撞向警車突圍而出，兩名警員見狀先後鳴槍。涉案倉務員今（12日）被押解至九龍城裁判法院提堂，被控危駕等5罪。被告暫毋須答辯，裁判官應控方申請，將案件押後至8月7日，以就所檢取的思疑毒品等候化驗所報告，其間被告須還押。被告保留8天保釋覆核權利，將於6月20日處理。

被告李樂晞（25歲，報稱倉務員），被控危險藥物販運罪、危險駕駛罪、偽造文件罪、駕駛時無駕駛執照罪及沒有第三者保險而使用車輛共5罪。

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控罪指，被告於2023年6月10日，在公主道紅磡警署外近燈柱AA8953，在道路上危險駕駛私家車及非法販運危險藥物，當時被告對車輛的使用沒有備有1份有效和符合汽車保險條例規定的第三者風險保險單，以及被告沒有持有所駕駛的車輛所屬車輛種類的駕駛執照；被告另於同日同地意圖欺詐而使用文件，即涉案私家車的前後車牌，

被告今提堂，暫毋須答辯。控方申請將案件押後，以就所檢取的思疑毒品等候化驗所報告，另反對被告保釋。裁判官拒絕被告保釋申請，將案件押後至8月7日再訊，其間被告需還押。被告另保留8天保釋覆核權利，將於6月20日處理。

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記者：梁錦麟

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